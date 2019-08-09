Péricles, Alexandre Pires e Regional levam samba ao fim de semana do ES

O fim de semana chegou e parece que o samba invade Vitória para animar os bambas e os que ensaiam os primeiros passos. Shows de Alexandre Pires, Péricles, Regional da Nair e Festa das Ciatas são os responsáveis por trazer sucessos do samba e pagode de diversas décadas. Além do samba, o sertanejo está garantido com Mano Walter, em Santa Teresa.
Para encerrar o resumo, comida não pode faltar e eventos do gênero como o Boteco Debusta, World Food e Vitória Wine Experience movimentam os estacionamentos dos shoppings da Grande Vitória. Confira os destaques da agenda.
SEXTA-FEIRA (9)
Vitória Wine Experience
Com MB Trio e Azul. Às 19h. Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8080.
Boteco Degusta
Com Diego Lyra e Usados & Seminovos. Às 19h30. Às 18h30. Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 3375-7642.
Fluente
Manda Nudes. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25. Informações: (27) 3347-1512.
Correria Music Bar
Tribute Day, com Hellroute e High Voltage. Às 22h. Entrada: R$ 15. Sexta Alternativa, com Festina Lente, Histona, Envolto e Rufinos. Às 22h. Entrada gratuita. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.
Bolt
Madness. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista até 1h); R$ 15 (sem lista/ após 1h). Informações: (27) 3311-5216.
Baile da Ilha
Com Filipe Ret, Mc Poze do Rodo, 1Kilo e DJ Nikão. Às 22h. Matrix Music Hall. Rua Projetada, Cariacica. Ingresso: de R$ 40 (2º lote/ pista) a R$ 70 (3º lote/ área Vip). Informações: (27) 99798-9897.
Rubem Braga: A Vida Em Voz Alta
Espetáculo da WB Produções. Às 21h. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira). Informações: (28) 3155-5356.
SÁBADO (10)
Mano Walter
Festa do Vinho e da Uva. Às 22h. Parque de Exposições de Santa Teresa. Bairro Dois Pinheiros, s/nº, Santa Teresa. Entrada gratuita.
Baile do Nêgo Véio
Com Alexandre Pires, Molejo, Alan Venturin e André Lellis. Às 16h. Área Verde do Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: de R$ 50 (área vip/ 1º lote/ meia) a R$ 180 (camarote/ 2º Lote/ inteira). Assinantes de A GAZETA têm 60% de desconto. Informações: (27) 3224-3726.
Péricles
Com Péricles, Samba Junior, Leq Samba e DJ Fabricio V. Às 17h. Pagode da Fazendinha. Rodovia Serafim Derenze, 2925, Grande Vitória, Vitória. Entrada: R$ 70 (4º lote/ meia); R$ 140 (4º lote/ inteira). Informações: (27) 99930-0312.
Vitória Wine Experience
Com Raphaella Costa e Groovix. Às 19h. Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8080.
World Food
Com Like a Boss e Sheep & Parafina. Às 19h45. Estacionamento do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3335-1000.
Boteco Degusta
Samba Soul, Samba Trio e The Singles. Às 17h. Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 3375-7642.
Fluente
Yukê - Flash Pose. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30. Informações: (27) 3347-1512.
Correria Music Bar
46º Cover Fest. Às 19h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuito (100 primeiros); R$ 15 (após os 100/ até 21h); R$ 20 (após 21h). Informações: (27) 98116-3325.
Regional Da Nair na Rua 7
Às 14h. Rua Sete de Setembro, Centro, Vitória. Aberto ao público.
Festa das Ciatas
Com Movimento Samba Novo, Monique Rocha e Lucianinho do Cavaco e convidados. Às 15h. Praça Costa Pereira. Centro, Vitória. Aberto ao público.
Love Sessions
Com Kvsh (MG), Groove Delight (SP) e FractaLL (SP). Às 15h. Nook Beach Club. Rua Inhoá, Jaburuna, Vila Velha. Entrada: R$ 100 (meia); R$ 200 (inteira).
DOMINGO (11)
Orquestra Sinfônica do Espírito Santo
Série Famílias. Às 11h. Parque Botânico da Vale. Av. dos Expedicionários, Jardim Camburi, Vitória. Entrada gratuita.
Vitória Wine Experience
Com Os 3 Elementos e Blues Experience. Às 19h. Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8080.
Barrerito Chopperia
Rock da Tarde com SambAdm, DJ Gabriel Pratti e Breno & Bernardo. Às 17h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 20. Informações: (27) 99810-4312.
Vitrine Music Bar
Um Domingo Lindo, Grupo Freelance, Pagolife e DJ Marcio Santos. Às 18h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 20h); R$ 20 (após 20h). Informações: (27) 99950-1515.
Let’s
Tardezinha do Let’s Retrô, com Glauco, Samba Retrô, Breno e Lucas, DJ GG. Às 17h. Avenida Nossa Senhora da Penha, 1287, Santa Lucia, Vitória. Entrada: R$ 20.
Forró 40 Graus
Com Isaac, Maracá e Mauro D’Blaze. Às 19h. Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10 (até 19h30); R$ 15 (até 20h); R$ 20 (após 20h). Informações: (27) 99904-5360.
17ª Feijoada da MUG
Com Roda de Samba, Thiago Brito e Grupo Musical e DJ Pato. Às 12h. Mocidade Unida da Gloria. Rua Mourisco, Glória, Vila Velha. Ingresso: R$ 50. Informações: (27) 99889-1209.