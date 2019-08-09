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AGENDA

Péricles, Alexandre Pires e Regional levam samba ao fim de semana do ES

Sambistas são destaques na programação, que ainda conta com sertanejo e festivais de cerveja e comida
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

09 ago 2019 às 14:54

Publicado em 09 de Agosto de 2019 às 14:54

 O fim de semana chegou e parece que o samba invade Vitória para animar os bambas e os que ensaiam os primeiros passos. Shows de Alexandre Pires, Péricles, Regional da Nair e Festa das Ciatas são os responsáveis por trazer sucessos do samba e pagode de diversas décadas. Além do samba, o sertanejo está garantido com Mano Walter, em Santa Teresa. 
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Para encerrar o resumo, comida não pode faltar e eventos do gênero como o Boteco Debusta, World Food e Vitória Wine Experience movimentam os estacionamentos dos shoppings da Grande Vitória. Confira os destaques da agenda. 
SEXTA-FEIRA (9)
Vitória Wine Experience
Com MB Trio e Azul. Às 19h. Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8080.
Boteco Degusta
Com Diego Lyra e Usados & Seminovos. Às 19h30. Às 18h30. Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 3375-7642.
Cerveja artesanal oferecida no Festival Degusta Beer, realizado no estacionamento do Shopping Vila Velha Crédito: Bruno Coelho/Divulgação
Fluente
Manda Nudes. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25. Informações: (27) 3347-1512.
Correria Music Bar
Tribute Day, com Hellroute e High Voltage. Às 22h. Entrada: R$ 15. Sexta Alternativa, com Festina Lente, Histona, Envolto e Rufinos. Às 22h. Entrada gratuita. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.
Bolt
Madness. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista até 1h); R$ 15 (sem lista/ após 1h). Informações: (27) 3311-5216.
Baile da Ilha
Com Filipe Ret, Mc Poze do Rodo, 1Kilo e DJ Nikão. Às 22h. Matrix Music Hall. Rua Projetada, Cariacica. Ingresso: de R$ 40 (2º lote/ pista) a R$ 70 (3º lote/ área Vip). Informações: (27) 99798-9897.
Rubem Braga: A Vida Em Voz Alta
Espetáculo da WB Produções. Às 21h. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira). Informações: (28) 3155-5356.
Rubem Braga: A Vida Em Voz Alta está em cartaz no ES Crédito: Leekyung Kim
> CONFIRA A AGENDA COMPLETA DE SEXTA-FEIRA AQUI
SÁBADO (10)
Mano Walter
Festa do Vinho e da Uva. Às 22h. Parque de Exposições de Santa Teresa. Bairro Dois Pinheiros, s/nº, Santa Teresa. Entrada gratuita.
O cantor Mano Walter é atração em Santa Teresa Crédito: Reprodução/Instagram @mano_walter
Baile do Nêgo Véio
Com Alexandre Pires, Molejo, Alan Venturin e André Lellis. Às 16h. Área Verde do Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: de R$ 50 (área vip/ 1º lote/ meia) a R$ 180 (camarote/ 2º Lote/ inteira). Assinantes de A GAZETA têm 60% de desconto. Informações: (27) 3224-3726.
Alexandre Pires leva seu baile ao Álvares Cabral Crédito: Léo Lima
Péricles
Com Péricles, Samba Junior, Leq Samba e DJ Fabricio V. Às 17h. Pagode da Fazendinha. Rodovia Serafim Derenze, 2925, Grande Vitória, Vitória. Entrada: R$ 70 (4º lote/ meia); R$ 140 (4º lote/ inteira). Informações: (27) 99930-0312.
Pagode do Péricão tá garantido em Vitória Crédito: Divulgação/Eric Oelke
Vitória Wine Experience
Com Raphaella Costa e Groovix. Às 19h. Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8080.
World Food
Com Like a Boss e Sheep & Parafina. Às 19h45. Estacionamento do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3335-1000.
Boteco Degusta
Samba Soul, Samba Trio e The Singles. Às 17h. Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 3375-7642.
Fluente
Yukê - Flash Pose. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30. Informações: (27) 3347-1512.
Correria Music Bar
46º Cover Fest. Às 19h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuito (100 primeiros); R$ 15 (após os 100/ até 21h); R$ 20 (após 21h). Informações: (27) 98116-3325.
Regional Da Nair na Rua 7
Às 14h. Rua Sete de Setembro, Centro, Vitória. Aberto ao público.
Regional da Nair é atração na Rua Sete Crédito: Paulo Lana/Reprodução Facebook
Festa das Ciatas
Com Movimento Samba Novo, Monique Rocha e Lucianinho do Cavaco e convidados. Às 15h. Praça Costa Pereira. Centro, Vitória. Aberto ao público.
Love Sessions
Com Kvsh (MG), Groove Delight (SP) e FractaLL (SP). Às 15h. Nook Beach Club. Rua Inhoá, Jaburuna, Vila Velha. Entrada: R$ 100 (meia); R$ 200 (inteira).
> CONFIRA A AGENDA COMPLETA DE SÁBADO (10) AQUI
DOMINGO (11)
Orquestra Sinfônica do Espírito Santo
Série Famílias. Às 11h. Parque Botânico da Vale. Av. dos Expedicionários, Jardim Camburi, Vitória. Entrada gratuita.
Vitória Wine Experience
Com Os 3 Elementos e Blues Experience. Às 19h. Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8080.
Barrerito Chopperia
Rock da Tarde com SambAdm, DJ Gabriel Pratti e Breno & Bernardo. Às 17h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 20. Informações: (27) 99810-4312.
Vitrine Music Bar
Um Domingo Lindo, Grupo Freelance, Pagolife e DJ Marcio Santos. Às 18h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 20h); R$ 20 (após 20h). Informações: (27) 99950-1515.
Let’s
Tardezinha do Let’s Retrô, com Glauco, Samba Retrô, Breno e Lucas, DJ GG. Às 17h. Avenida Nossa Senhora da Penha, 1287, Santa Lucia, Vitória. Entrada: R$ 20.
Glauco é atração no Let's Crédito: Elo Entretenimento
Forró 40 Graus
Com Isaac, Maracá e Mauro D’Blaze. Às 19h. Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10 (até 19h30); R$ 15 (até 20h); R$ 20 (após 20h). Informações: (27) 99904-5360.
17ª Feijoada da MUG
Com Roda de Samba, Thiago Brito e Grupo Musical e DJ Pato. Às 12h. Mocidade Unida da Gloria. Rua Mourisco, Glória, Vila Velha. Ingresso: R$ 50. Informações: (27) 99889-1209.
> CONFIRA A AGENDA COMPLETA DO DOMINGO (11) AQUI

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