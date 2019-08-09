Péricles, Alexandre Pires e Regional levam samba ao fim de semana do ES

O fim de semana chegou e parece que o samba invade Vitória para animar os bambas e os que ensaiam os primeiros passos. Shows de Alexandre Pires, Péricles, Regional da Nair e Festa das Ciatas são os responsáveis por trazer sucessos do samba e pagode de diversas décadas. Além do samba, o sertanejo está garantido com Mano Walter, em Santa Teresa.

Para encerrar o resumo, comida não pode faltar e eventos do gênero como o Boteco Debusta, World Food e Vitória Wine Experience movimentam os estacionamentos dos shoppings da Grande Vitória. Confira os destaques da agenda.

SEXTA-FEIRA (9)

Vitória Wine Experience

Com MB Trio e Azul. Às 19h. Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8080.

Boteco Degusta

Com Diego Lyra e Usados & Seminovos. Às 19h30. Às 18h30. Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 3375-7642.

Cerveja artesanal oferecida no Festival Degusta Beer, realizado no estacionamento do Shopping Vila Velha Crédito: Bruno Coelho/Divulgação

Fluente

Manda Nudes. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25. Informações: (27) 3347-1512.

Correria Music Bar

Tribute Day, com Hellroute e High Voltage. Às 22h. Entrada: R$ 15. Sexta Alternativa, com Festina Lente, Histona, Envolto e Rufinos. Às 22h. Entrada gratuita. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.

Bolt

Madness. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista até 1h); R$ 15 (sem lista/ após 1h). Informações: (27) 3311-5216.

Baile da Ilha

Com Filipe Ret, Mc Poze do Rodo, 1Kilo e DJ Nikão. Às 22h. Matrix Music Hall. Rua Projetada, Cariacica. Ingresso: de R$ 40 (2º lote/ pista) a R$ 70 (3º lote/ área Vip). Informações: (27) 99798-9897.

Rubem Braga: A Vida Em Voz Alta

Espetáculo da WB Produções. Às 21h. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira). Informações: (28) 3155-5356.

Rubem Braga: A Vida Em Voz Alta está em cartaz no ES Crédito: Leekyung Kim

SÁBADO (10)

Mano Walter

Festa do Vinho e da Uva. Às 22h. Parque de Exposições de Santa Teresa. Bairro Dois Pinheiros, s/nº, Santa Teresa. Entrada gratuita.

O cantor Mano Walter é atração em Santa Teresa Crédito: Reprodução/Instagram @mano_walter

Baile do Nêgo Véio

Com Alexandre Pires, Molejo, Alan Venturin e André Lellis. Às 16h. Área Verde do Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: de R$ 50 (área vip/ 1º lote/ meia) a R$ 180 (camarote/ 2º Lote/ inteira). Assinantes de A GAZETA têm 60% de desconto. Informações: (27) 3224-3726.

Alexandre Pires leva seu baile ao Álvares Cabral Crédito: Léo Lima

Péricles

Com Péricles, Samba Junior, Leq Samba e DJ Fabricio V. Às 17h. Pagode da Fazendinha. Rodovia Serafim Derenze, 2925, Grande Vitória, Vitória. Entrada: R$ 70 (4º lote/ meia); R$ 140 (4º lote/ inteira). Informações: (27) 99930-0312.

Pagode do Péricão tá garantido em Vitória Crédito: Divulgação/Eric Oelke

Vitória Wine Experience

Com Raphaella Costa e Groovix. Às 19h. Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8080.

World Food

Com Like a Boss e Sheep & Parafina. Às 19h45. Estacionamento do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3335-1000.

Boteco Degusta

Samba Soul, Samba Trio e The Singles. Às 17h. Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 3375-7642.

Fluente

Yukê - Flash Pose. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30. Informações: (27) 3347-1512.

Correria Music Bar

46º Cover Fest. Às 19h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuito (100 primeiros); R$ 15 (após os 100/ até 21h); R$ 20 (após 21h). Informações: (27) 98116-3325.

Regional Da Nair na Rua 7

Às 14h. Rua Sete de Setembro, Centro, Vitória. Aberto ao público.

Regional da Nair é atração na Rua Sete Crédito: Paulo Lana/Reprodução Facebook

Festa das Ciatas

Com Movimento Samba Novo, Monique Rocha e Lucianinho do Cavaco e convidados. Às 15h. Praça Costa Pereira. Centro, Vitória. Aberto ao público.

Love Sessions

Com Kvsh (MG), Groove Delight (SP) e FractaLL (SP). Às 15h. Nook Beach Club. Rua Inhoá, Jaburuna, Vila Velha. Entrada: R$ 100 (meia); R$ 200 (inteira).

DOMINGO (11)

Orquestra Sinfônica do Espírito Santo

Série Famílias. Às 11h. Parque Botânico da Vale. Av. dos Expedicionários, Jardim Camburi, Vitória. Entrada gratuita.

Vitória Wine Experience

Com Os 3 Elementos e Blues Experience. Às 19h. Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8080.

Barrerito Chopperia

Rock da Tarde com SambAdm, DJ Gabriel Pratti e Breno & Bernardo. Às 17h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 20. Informações: (27) 99810-4312.

Vitrine Music Bar

Um Domingo Lindo, Grupo Freelance, Pagolife e DJ Marcio Santos. Às 18h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 20h); R$ 20 (após 20h). Informações: (27) 99950-1515.

Let’s

Tardezinha do Let’s Retrô, com Glauco, Samba Retrô, Breno e Lucas, DJ GG. Às 17h. Avenida Nossa Senhora da Penha, 1287, Santa Lucia, Vitória. Entrada: R$ 20.

Glauco é atração no Let's Crédito: Elo Entretenimento

Forró 40 Graus

Com Isaac, Maracá e Mauro D’Blaze. Às 19h. Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10 (até 19h30); R$ 15 (até 20h); R$ 20 (após 20h). Informações: (27) 99904-5360.

17ª Feijoada da MUG