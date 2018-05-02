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Penélope Nova estreia programa de conselhos sexuais na internet

Ex-MTV vai matar a saudade do estilo de programa que fazia há 10 anos na televisão

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 14:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2018 às 14:11
Penélope Nova Crédito: Reprodução/Divulgação
Quem nunca teve aquela sessão nostalgia com um vídeo antigo postado na internet de Penélope Nova dando conselhos de amor na televisão na época da MTV que atire a primeira pedra. Aos 44 anos, ela volta à web com seu novo "P & Ponto", que vai ter a mesma linha do extinto programa de aconselhamento sexual que ela apresentou por anos.
Em entrevista a Ricardo Feltrin, colunista do Uol, ela disse que agora pode fazer o programa que sempre quis. A entreia do canal será no dia 8 deste mês, no YouTube. Segundo ela, a escolha da atração na internet se deu para que pessoas com problemas amorosos ou ligados à sexualidade possam pedir conselho em tempo real - é que o programa será feito ao vivo.
O novo canal, de acordo com o colunista, também permitirá que o público possa enviar qualquer tipo de pergunta sobre a vida pessoal da própria apresentadora, que não se considera um livro aberto, mas escancarado.
A matéria-prima do programa são as pessoas, eu amo pessoas, e nos últimos anos você não imagina a quantidade de gente que vem até mim para perguntar: Pô, por que não volta com aquele formato?, alertou Penélope, hoje formada em Educação Física, personal trainer e obcecada por alimentação saudável.
De acordo com o colunista, além do programa ao vivo às terças, o canal P & Ponto vai ter conteúdos inéditos às quintas e sábados --também sobre sexo e relacionamentos. Esse conteúdo terá entrevista com famosos, anônimos e matérias de comportamento.

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