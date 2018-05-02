Penélope Nova estreia programa de conselhos sexuais na internet

Penélope Nova Crédito: Reprodução/Divulgação

Quem nunca teve aquela sessão nostalgia com um vídeo antigo postado na internet de Penélope Nova dando conselhos de amor na televisão na época da MTV que atire a primeira pedra. Aos 44 anos, ela volta à web com seu novo "P & Ponto", que vai ter a mesma linha do extinto programa de aconselhamento sexual que ela apresentou por anos.

Em entrevista a Ricardo Feltrin, colunista do Uol, ela disse que agora pode fazer o programa que sempre quis. A entreia do canal será no dia 8 deste mês, no YouTube. Segundo ela, a escolha da atração na internet se deu para que pessoas com problemas amorosos ou ligados à sexualidade possam pedir conselho em tempo real - é que o programa será feito ao vivo.

O novo canal, de acordo com o colunista, também permitirá que o público possa enviar qualquer tipo de pergunta sobre a vida pessoal da própria apresentadora, que não se considera um livro aberto, mas escancarado.

A matéria-prima do programa são as pessoas, eu amo pessoas, e nos últimos anos você não imagina a quantidade de gente que vem até mim para perguntar: Pô, por que não volta com aquele formato?, alertou Penélope, hoje formada em Educação Física, personal trainer e obcecada por alimentação saudável.