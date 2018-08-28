Pedro Mariano 'canta' com a mãe em CD e DVD ao lado de orquestra

Pedro Mariano se considera um músico infinitamente melhor depois de seu novo projeto. O cantor lança o CD e o DVD Pedro Mariano e Orquestra  DNA, gravado este ano no Teatro Alfa (SP). Com regência de Otávio de Moraes, Pedro canta as inéditas DNA, Labirinto e Alguém Dirá, além de regravações como Êxtase, de Guilherme Arantes, e Casa no Campo, de Zé Rodrix e Tavito, que ganha a participação de Elis Regina, mãe de Pedro, com imagens no telão.

Fazer um show com orquestra é um grande desafio. Meu repertório é fora dos contextos orquestrais, é uma nova proposta fora da caixa. Queria dar uma sacolejada e mexer a água que está parada, conta.

O projeto é de certa forma uma continuidade do CD e DVD Pedro Mariano e Orquestra, lançado em 2014. Na ocasião, o artista apresentou a turnê pelo Brasil com a participação de orquestras das cidades por onde passou. Diferente do primeiro, que foi produzido durante um ano, o novo projeto ganhou forma em apenas seis meses.

A ideia inicial de Pedro era produzir seu novo álbum em estúdio. Mas com a aprovação de um novo show de orquestra inscrito em um edital, ele decidiu transformar o material que tinha em mãos e aproximá-lo do formato orquestrado. São daquelas coisas que se você planeja não dá certo. Não sou um cara que deixo passar oportunidades. Não estava efetivamente programado fazer um álbum de orquestra seguido do outro, mas também não era carta fora do baralho. Pincelei coisas que vinha fazendo nos últimos anos, coisas que não foram gravadas com o projeto da orquestra passada, que entraram só no final da turnê. Aí quando vi tinha um show pronto. Só faltavam os arranjos, como se fosse fácil..., brinca.

Em suas experimentações sonoras, Pedro seguiu pelo estilo contemporâneo, calçado no universo mais radiofônico, mais pop, um pouco mais contemporâneo que o disco anterior, somado à orquestra, como define. A mescla desses dois universos está evidente principalmente em Êxtase, Peito Aberto, Enfim e Casas.

Em um dos momentos mais emocionantes do show, Pedro canta Casa no Campo, um single dele e de sua mãe, Elis Regina, que ganhou a companhia da orquestra. (a música) já estava lançada, mas eu não ia perder oportunidade de ir para o palco e registrá-la. Merecia uma versão minha, explica.

Herança musical

Filho de Elis e de Cesar Camargo Mariano, Pedro tinha costume de ouvir grandes orquestras do mundo ao lado do seu pai, o que moldou seu senso crítico e contribuiu pra sua formação musical. Foi um aprendizado ver meu pai ouvindo e me explicando instrumento por instrumento, vozes, ideia dos arranjos e isso me formatou como cantor e músico. Eu me sinto parte desse mundo e como tal queria desfrutar um pouco dele também, à minha maneira com o meu som. Isso me modificou a sair da zona de conforto, principalmente diante do cenário musical brasileiro recheado de mais do mesmo, diz.

Mesmo que não queria, Pedro sabe da responsabilidade musical que carrega por ser filho de quem é, e, por isso, busca sempre se desafiar. Se eu vou dar continuidade a história vai dizer. Eu ainda estou no centro da história, essas coisas tem que dar tempo e olhar de longe. O que eu penso é que desde o momento que escolhi fazer a mesma coisa que eles, tenho em mente que represento esse legado. Não é uma cruz, nem será. Mas é uma responsabilidade que assumi levar comigo, reflete.

CONFIRA

- Foto: LAB 344/Divulgação"/>

Pedro Mariano e Orquestra  DNA





Pedro Mariano