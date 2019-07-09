Home
Pedra Azul, Mimoso do Sul e Guarapari na tela do Animal Planet

Locais do Espírito Santo fazem parte do roteiro de episódios do programa Terra Brasil

Publicado em 9 de julho de 2019 às 17:42

 - Atualizado há 6 anos

09/05/2019 - O botânico Anderson Santos e o engenheiro agrônomo Aruay Goldschmidt gravando a terceira temporada do Terra Brasil, do Animal Planet, no Espírito Santo. Equipe gravou em Pedra Azul, em Domingos Martins; Parque Paulo Cesar Vinha, em Guarpari; e em Pontões de Conceição de Muqui, em Mimoso do Sul Crédito: Divulgação/Medialand

Depois de ser pano de fundo para a trama de "A Dona do Pedaço", o Espírito Santo segue como pauta de programas na TV. A partir desta terça-feira (9), três municípios serão destaque na TV paga. Domingos Martins, Mimoso do Sul e Guarapari fazem parte do roteiro a ser mostrado no programa Terra Brasil.

A terceira temporada do programa conta com 10 episódios e será exibida, às terças-feiras, a partir das 23h, no Animal Planet. No comando das viagens, estarão o engenheiro agrônomo Aruay Goldschmidt e o botânico Anderson Santos. A chef Mayra Abbondanza ficou de fora por estar se dedicando a maternidade.

"Gravamos três episódios no Espírito Santo: Pontões de Conceição de Muqui, em Mimoso do Sul; Pedra Azul, em Domingos Martins; e Parque Paulo Cesar Vinha, em Guarapari. Não temos a ordem dos episódios, ainda, mas acredito que o Pontões de Conceição do Muqui deve ser o primeiro - a equipe toda garantiu que é o melhor episódio que já gravaram em toda a série. Inclusive, devemos fazer um especial para festivais com esse material", explicou Beto Ribeiro, diretor do Terra Brasil, em entrevista ao Gazeta Online.

Beto explica que, apesar da emissora anunciar a temporada como sendo a segunda, esta é oficialmente a terceira: "A primeira temporada foi de 20 episódios - que passou no Animal planet como 'primeira temporada'. Mas, na verdade, era a primeira e segunda juntos. Agora, para nós é a terceira. Na Netflix e na Amazon Prime, você vai ver essa nova temporada como 'terceira' e no Animal Planet como 'segunda'".

 

A produção foi gravada entre os meses de abril e maio deste ano. Na época, a equipe do programa divulgou nas redes sociais a passagem pelos Pontões de Conceição de Muqui, em Mimoso do Sul.

> "Stranger Things" volta com hormônios à flor da pele e ótima trama

A equipe também gravou em São Paulo e Rio de Janeiro. Após a exibição na TV paga, o Terra Brasil a terceira temporada do Terra Brasil será disponibilizada no streaming da Amazon Prime.

"A quarta temporada a gente grava em agosto, mas vamos para o lado do Mato Grosso do Sul", adianta Beto, revelando que são produzidas duas temporadas a cada dois anos. "Gravamos sempre duas de uma vez para dar dois anos de programa. Em 2020, a gente grava para 2021 e 2022", finaliza.

