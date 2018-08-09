Peças e obras raras de artistas como Homero Massena vão a leilão no ES

Obra "Os Músicos", de Alexandre Rapoport, está na exposição Crédito: Divulgação

Peças e obras raras de três famílias tradicionais da sociedade brasileira estarão em exposição a partir desta quinta-feira (9), em Vitória, e irão a leilão na próxima terça-feira (14), no Empório das Artes, no Shopping Vitória, na Enseada do Suá. São coleções de um ex-presidente, de um embaixador e de descendentes de uma família da Era do Cacau que incluem esculturas, mobílias, pratarias, porcelanas e obras de arte. Tudo pode ser visto gratuitamente.

Passeando por todos os estilos de pintura, as obras expostas contam com o quadro Sensual, do artista polonês Adolf Edward Herstein. Nascido em Varsóvia, ele trabalhou e ensinou na França e na Alemanha, onde atuou no movimento da Secessão de Berlim  semelhante a Semana de Arte Moderna, de 1922, realizada no Brasil. Falecido em Berlim, o artista possui uma gravura na coleção do Museu de Arte Moderna (MOMA), em Nova York.

O Espírito Santo estará representado na exposição pelos talentosos artistas capixabas Homero Massena e Rodelnegio Gonçalves Netto com as obras Subida da Fé e A Freira, respectivamente. Homero retrata em seu quadro, com seu olhar, o trajeto para a chegada ao Convento da Penha. E Rodelnégio, nasceu em Alegre, mas é um dos mais conceituados pintor naif de Minas Gerais.

Ainda terão obras de Fani Bracher, Alexandre Rapoport, Manoel Santiago, Inos Corradin, Haydéa Santiago, Domênico Lazzarini, Antônio Maia, Armando Vianna, Carlos Scliar, Bustamante Sá, Angelo Cannone e Heitor dos Prazeres.

Outro atrativo para quem aprecia obras renomadas são as peças que representam a Arte Sacra, reconhecida como uma importante forma de manifestação artística no Brasil. O acervo reúne esculturas e mobiliários raros com temas religiosos, como o Cristo na Cruz  uma peça do século XIX, com características do imaginário baiano.

LEILÃO A PARTIR DE R$ 20

A mostra segue até o dia 13 de agosto, no Shopping Vitória. O pregão será realizado no dia 14 de agosto (terça-feira). O acervo reúne mais de 200 lotes, entre esculturas, mobílias de época, pratarias, porcelanas, tapetes e pinturas de artistas consagrados.

Segundo o marchand Lélio Cimini, que está à frente da Empório das Artes, cerca de 40% das peças têm lance inicial livre, a partir de R$ 20. Por isso, essa é uma boa oportunidade para colecionadores e apreciadores de arte adquirirem obras por um preço abaixo do mercado, com um valor que pode chegar ao de um terço do encontrado em outras ocasiões.

SERVIÇO

Leilão de Agosto Empório das Artes

Data da Exposição: de 9 a 13 de agosto.

Horários: das 10h30 às 21h30 (segunda a sábado) e das 14h30 às 20h30 (domingo). Entrada franca.

Pregão: 14 de agosto, às 20h, comandado pelo leiloeiro Mauro César Rocha.