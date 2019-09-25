Home
Peça "A Criada Patroa" estreia com ação social em Cariacica

Comandando pelo ator e diretor Marcelo Ferreira, o espetáculo traz sessões gratuitas na sexta (26), em Nova Rosa da Penha, e sábado (27), no Centro Cultural Civitella, em Campo Grande