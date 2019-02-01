Home
>
Cultura
>
Paulo Gustavo volta aos palcos de Vitória com "Minha Mãe É Uma Peça"

Paulo Gustavo volta aos palcos de Vitória com "Minha Mãe É Uma Peça"

O monólogo com a famosa Dona Hermínia, personagem inspirada em sua mãe, completa 13 anos de muito sucesso