Parceria com universidades visa potencializar projetos culturais no ES

projetos culturais de todo o Espírito Santo podem se inscrever na primeira edição do Cultura Conecta, uma iniciativa do Governo do Estado para turbinar os negócios culturais capixabas. Em 2019, 30 grupos serão selecionados e receberão assistência de universitários de Vitória e Vila Velha, que farão planejamento e executarão ações que visam sofisticar a cena capixaba. Para início de 2020, a expectativa já é ter até aplicativo com um agendão das atividades culturais do Estado. Até o próximo dia 30 de setembro,de todo opodem se inscrever na primeira edição do, uma iniciativa do Governo do Estado para turbinar os negócios culturais capixabas. Em 2019, 30 grupos serão selecionados e receberão assistência de universitários de Vitória e Vila Velha, que farão planejamento e executarão ações que visam sofisticar a cena capixaba. Para início de 2020, a expectativa já é ter até aplicativo com um agendão das atividades culturais do Estado.

Prédio da Secretaria de Estado da Cultura - Secult Crédito: Carlos Alberto Silva

Na prática, com o propósito que o projeto tem, o que vai acontecer é um aprimoramento de algum projeto que já é feito. Difícil de entender? É assim: um projeto cultural vai se inscrever, no site do Governo, e pleiteará uma vaga dentro das 30 disponíveis. Se for selecionado, apresentará uma ação que já executa e um desafio que enfrenta. Por exemplo: tenho uma entidade que promove teatro e meu desafio é ter um plano de negócios. O que esse grupo ganhará, então, é um plano de negócios feito por estudantes da Ufes e da UVV por meio do Cultura Conecta.

"É um programa que surge para complementar outras ações que já são tomadas pela Cultura. É uma política que trabalha potencializando as ações que já acontecem dentro desses núcleos. Qualquer tipo de linguagem artística pode se inscrever, desde que valorize a diversidade cultural e que trabalhe com temas ligados ao Espírito Santo, com um cunho de transformação social, ampliação de direitos... E aí uma série de atividades também vai acontecer em torno dessas discussões", explica o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha.

De acordo com o titular da pasta, serão 30 os escolhidos desta vez. Mas, como o projeto é anual, a cada edição a intenção é aumentar o número de contemplados e expandir os horizontes do próprio projeto. "A chamada está aberta a qualquer um que queira se inscrever. Depois da seleção, esses projetos vão para dentro da universidade, onde os desafios apontados serão solucionados. Terão equipes de marketing, administração, jurídico... Tudo. Os universitários vão trabalhar com esse 'problema' para solucioná-lo", reitera.

DEBATES E APLICATIVO

Além desse braço de atuação, o Cultura Conecta ainda vai promover oito laboratórios com encontros e debates que vão discutir papéis da cena cultural na sociedade. A chamada para as inscrições já está aberta, por formulário on-line.

Embaixadoras do projeto, Elisa Lucinda e Viviane Mosé é que farão a curadoria de tudo que será feito. "Ao longo dessa trajetória termos workshops e apresentações que são abertas a todo mundo, chamados de laboratórios. Farão parte da programação convidados de todo o Brasil, que vão enriquecer os debates", conclui. Um dos encontros, segundo Fabrício, será até transmitido em cadeia nacional pela TV, fruto de uma parceria com a TVE.

Entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020, oficinas de capacitação, apresentações culturais, laboratórios e o Gabinete Itinerante da Cultura serão levados ao interior do Estado em uma estrutura móvel. As Caravanas Cultura Conecta são uma parceria com o Serviço Social da Indústria – Espírito Santo (Sesi-ES).

Ainda em dezembro deste ano, haverá o lançamento do aplicativo Cultura Conecta, que está neste momento em fase de desenvolvimento pela Prodest. O app reunirá toda a programação cultural que existe no Espírito Santo e vai existir para além do projeto. "Acaba com aquela coisa de que 'no Espírito Santo nunca tem nada'. Só pelo Funcultura, anualmente, há cerca de 400 projetos contemplados, então dá mais de uma coisa por dia. O aplicativo vai reunir e dar detalhes de todas essas apresentações", completa.

Além desse agendão, a plataforma terá atividades que coletivos desenvolvem, pontos turísticos do Estado e informações sobre aparelhos culturais capixabas no geral. O lançamento do app deve acontecer no primeiro semestre de 2020, segundo previsão do secretário. "Ele (o aplicativo) é georreferenciado e está sendo desenvolvido. Ele é um agregador de toda a produção", corrobora.

SERVIÇO

Projeto Cultura Conecta

O que é? Programa do Governo do Estado em parceria com Ufes e UVV para desenvolver soluções para artistas e projetos culturais do Espírito Santo.

Quem pode se inscrever? Qualquer artista ou grupo que já tenha alguma ação que é posta em prática.