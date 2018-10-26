Para pais e filhos: Pato Fu apresenta 'Música para Brinquedo 2'

Em um palco cheio de brinquedos, monstrinhos simpáticos cantam clássicos da música pop nacional e internacional como Livin La Vida Loca, de Ricky Martin, e Palco, de Gilberto Gil, acompanhados pela banda Pato Fu. É esse clima lúdico que toma conta do show Música de Brinquedo 2, que o grupo mineiro apresenta no dia 27 de outubro em Vila Velha.

O Patu Fu explora a musicalidade dos instrumentos em miniaturas enquanto a trupe de bonecos do grupo teatral Giramundo os personagens cantantes. Música para Brinquedo 2 é o mais recente álbum do Pato Fu. Sete anos depois do lançamento do primeiro álbum, que ganhou o Grammy Latino, o grupo decidiu retomar o projeto com um espetáculo completamente novo, como conta Fernanda Takai e John Ulhoa, em entrevista ao Gazeta Online.

Por que decidiram lançar o segundo álbum?

Fernanda Takai: Depois de um ciclo de sete anos, gravamos um disco de inéditas, eu gravei um álbum solo, um novo DVD, achamos que havia novas ideias para construirmos um espetáculo totalmente novo. Assim que lançamos o primeiro, muita gente achou que viria uma sequência imediata de músicas de brinquedo, mas o Pato Fu nunca faz exatamente o que as pessoas esperam...

E como foi a escolha do repertorio desta vez?

F: Começamos uma nova lista de canções e acho até que ela é mais ousada em sua amplitude de gêneros musicais. Quando pensamos que temos Genival Lacerda, ao lado de Ricky Martin, Raimundos e Maria Alcina... o legal desse projeto é mostrar o que ouvimos ao longo da nossa vida.

E vocês pensaram em incluir suas próprias composições?

F: No show há canções nossas que viraram de brinquedo. Foi assim no primeiro e também no segundo, elegemos duas delas pra se misturarem aos clássicos pop.

O que trouxeram de novidade neste trabalho?

F: O repertório é a grande diferença juntamente com os novos brinquedos que usamos em cada canção. O espetáculo é completamente novo visualmente: cenário, figurino, mais monstros.

Como é fazer música usando brinquedos?

John Ulhoa: É trabalhoso, mas muito divertido. Levamos muito mais tempo que o normal pra fazer uma gravação e achar o equilíbrio entre instrumentos e brinquedos tão precários. Mas o resultado é sempre cativante e coloca um sorriso em nossos rostos.

E como é a recepção das crianças nos shows?

J: É sensacional, elas são muito espontâneas e lá do palco percebemos o quanto ficam atentas, se emocionam, vibram muito nos momentos mais agitados, tudo sem freio, sem filtros. É muito legal quando ao final algumas nos dizem que é o primeiro show da vida delas.

E dos pais?

J: Eles ficam tipo essa música é do meu tempo!

O Música de Brinquedo é pensado nos pais, em primeiro lugar. Eles é que vão apresentar essas músicas aos filhos. Então a ideia é que seja um espetáculo bom pra adultos também, com várias camadas de entendimento. O interessante é que há uma grande porcentagem da plateia formada por adultos desacompanhados de crianças. Vão lá pelo show, pela musicalidade, pelo repertório, pelo desafio técnico de se domar os brinquedos. Acho que ninguém sai decepcionado.

MÚSICA DE BRINQUEDO 2

Quando: 27 de outubro, às 19h.

Onde: Área de Eventos Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2.418, Vila Velha.

Ingressos: cadeira ouro: R$ 50 (meia); cadeira prata R$ 40 (meia); cadeira bronze R$ 30 (meia). Ingressos à venda nas lojas Metal Nobre e no site tudus.com.br.