Home
>
Cultura
>
Paola Carosella e Henrique Fogaça ganharão programas próprios na Band

Paola Carosella e Henrique Fogaça ganharão programas próprios na Band

Jurados do 'MasterChef' estarão à frente do 'Lado C' e do 'Mistérios do Pantanal' a partir de 2020, seguindo o caminho de Erick Jacquin, que já apresenta o 'Pesadelo na Cozinha'