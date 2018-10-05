Pai de Alok faz show inédito em Vitória: 'Será inesquecível'

Juarez Petrillo, o DJ Swarup Crédito: Juarez Petrillo/Divulgação

Neste sábado (6), o DJ Swarup, pai do DJ Alok, se apresenta em festa que vai durar 12h, no Clube Álvares Cabral, em Vitória. Para esse show no Espírito Santo, ele apresenta seu novo projeto techno, o Up Club Stage - festa que faz parte do festival Universo Paralello. Além dele, se apresentam DJ Bhaskar, Liu, Brunelli, Doozie, RRotik, Mojjo, Jeff Ueda, Ricci, The Doctor e Jess Benevides.

A festa, conhecida por destacar nomes da cena house, techno e outras vertentes da eletrônica, é uma das poucas ocasiões em que Juarez Petrillo, nome de Swarup, dá o ar da graça. Atualmente, ele só se apresenta pontualmente ou em seus projetos.

Em entrevista ao Gazeta Online , o DJ destacou que o cenário do show, inspirado em tema indígena, dialoga com as músicas. Além disso, para os capixabas, Swarup prepara uma apresentação inédita, com surpresas para o público:

O que está preparando para a apresentação em Vitória?

Vai ser minha primeira vez tocando techno, que é um som mais "lento" em comparação ao estilo do que os capixabas estão acostumados a me ver tocar. Será um desafio e um prazer mostrar essa nova vertente do meu trabalho para um público tão especial como o do Espírito Santo

E como estão as suas expectativas?

Não é minha primeira vez no Estado. Na verdade, será um retorno após alguns anos sem me apresentar no Espírito Santo. As expectativas são muito boas, a festa que estamos trazendo é muito especial e bonita. Tenho certeza de que quem for vai se lembrar para sempre.

Seu filho, DJ Alok, já tem o Espírito Santo quase como "quintalzinho". Vocês compartilham dicas?

Na verdade, era o contrário até pouco tempo atrás (risos). O Alok está em um ritmo muito intenso e tem viajado bastante. Talvez, por isso, não tivemos tempo de conversar sobre esse evento, especificamente, em Vitória. Se ele fosse me dar alguma dica, com certeza, seria a mesma que eu sempre dei a ele e seu irmão: 'Seguir a intuição e ler a pista de dança'. Esse é o maior conselho que um DJ pode dar ao outro

E como está sendo sua experiência nesse evento, já que em outros lugares você já apresentou a novidade?

A Up Club (nome da festa) é muito mais do que um evento itinerante. É uma das pistas do festival Universo Paralello, no qual sou criador e fundador. É também uma gravadora e uma produtora de eventos que circula o País durante o ano levando a decoração revelada no festival a cada dois anos. O nosso tema atual é indígena, com o palco tendo 18 metros de altura na parte mais alta. O público fica sempre muito surpreso com a magnitude e realismo...

E como é esse cenário?

No meu show, existem várias faixas com sons e atributos indígenas e tribais, que acabam dialogando com o cenário. A música combinada à experiência visual é, sem sombra de dúvida, o que faz a mágica acontecer. Eu sou um DJ mais à moda antiga e não exploro muito essa parte de efeitos especiais durante meu set. Prefiro deixar essa parte para os DJs mais novos (risos)

E o que o capixaba pode esperar da apresentação?

Não quero estragar a surpresa (risos). Mas o público pode esperar algo novo e completamente diferente do que já me ouviram tocar. Eu garanto que será inesquecível. Nos vemos na pista de dança

SERVIÇO

Up Club Stage Vitória

Onde: Área Verde do Clube Álvares Cabral (Av. Ml. Mascarenhas de Moraes, 2100, Vitória)

Quando: sábado (6), a partir das 14h

Ingressos: R$ 80 (pista); R$ 150 (backstage) - Vendas por meio do R$ 80 (pista); R$ 150 (backstage) - Vendas por meio do bilheteriadigital.com.br

Classificação: 18 anos