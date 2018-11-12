Padre Reginaldo Manzotti lança música com Michel Teló

Na última sexta-feira (9), o padre Reginaldo Manzotti lançou nas plataformas digitais o clipe de Um Jantar pra Jesus, que conta com a participação especial do cantor Michel Teló. Gravado em São Paulo e dirigido por Rodrigo Giannetto, o clipe conta a história de uma família que alimenta os menos favorecidos.
O sacerdote comentou sobre esse encontro com o cantor: Michel Teló é uma pessoa muito solícita e atenciosa. Ele e sua família são pessoas de Deus. Quando falei com Michel sobre essa música, ele disse: Um modão de Jesus? Mas é pra já! Vamos cantar esse modão!. O carinho com que ele tratou essa música e essa parceria me emociona. É uma honra para mim ter um amigo como o Michel Teló". Ouça:
Sacerdote, escritor, músico, compositor, cantor e apresentador de rádio e TV, o padre Reginaldo Manzotti reúne todas as suas habilidades em prol da evangelização. Em 2017, ganhou o prêmio Avena, da Publishnews, com o best seller Batalha Espiritual Entre Anjos e Demônios, o livro mais vendido do ano.
Segundo a Crowley Broadcast Analysis, o sacerdote teve a música católica mais tocada nas rádios em 2017. Com mais de 1 milhão e meio de cópias vendidas, Padre Manzotti já lançou 13 CDs e 4 DVDs e foi indicado ao Grammy Latino, em 2013, pelo trabalho Paz e Luz. Em janeiro de 2018, assinou com a gravadora Universal Music.