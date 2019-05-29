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TELEVISÃO

Pabllo Vittar, Luisa Sonza, Lexa e Lelê estarão em série do GNT

Temporada terá 20 episódios e estreia em agosto

Publicado em 

29 mai 2019 às 19:58

Publicado em 29 de Maio de 2019 às 19:58

A artista Pabllo Vittar Crédito: Ernna Cost
Pabllo Vittar, Lexa, Luisa Sonza e Lellê são as novas protagonistas da série "Autênticas" do GNT, que deve estrar no dia 8 de agosto.
Em formato de documentário, a série busca mostrar a vida de artistas brasileiras que ocupam o cenário atual da música. Em seus episódios, é mostrado bastidores, ensaios e rotina dessas artistas, com suas equipes e famílias.
Ao todo, vinte episódios serão exibidos semanalmente no canal. A escolha das cantoras tem a ver com a necessidade de mostrar exemplos de força e quebra de barreiras de gêneros. 
A série "Autênticas" existe desde 2018 e já teve como protagonistas Marília Mendonça, Maiara e Maraísa, Naiara Azevedo, Paula Fernandes e Paula Mattos.
"A temporada um foi com as sertanejas e a segunda com as divas do pop brasileiro", diz Fábio Ock, o diretor do programa. "Está sendo muito gratificante porque gosto muito de música pop".

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