Pabllo Vittar lança clipe de 'Flash Pose' com Charli XCX; assista

Desta vez, a Pabllo foi longe demais! A cantora pop chegou ao exterior podendo e com um grande lançamento. Primeiro single e clipe em inglês de Pabllo, "Flash Pose" conta com a parceria da britânica Charli XCX, famosa por "Fancy", parceria com Iggy Azzalea, e "Boom Clap", de seu segundo álbum "Sucker" e outras diversas canções e participações.
Podemos dizer também que a música tem tudo para levar a Pabllo ainda mais longe. Com a pegada eletrônica bem encaixada para sua voz, "Flash Pose" é o primeiro single do terceiro álbum da brasileira, "111", e tem tudo para pegar nas pistas LGBT do Brasil e de fora.
Este não é o primeiro encontro Brasil e Inglaterra. As duas gravaram ano passado "I Got It", feat de Charli com Pabllo, Brooke Candy and CupcakKe. Válido ressaltar que Pabllo estará também no terceiro álbum de Charli XCX, com lançamento para 13 de setembro. A canção será Shake It e contará com Big Freedia, Brooke Candy e Cupcakke, além de Vittar.