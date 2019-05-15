Home
>
Cultura
>
Pabllo Vittar inicia turnê pelos EUA no dia 8 e anuncia discos

Pabllo Vittar inicia turnê pelos EUA no dia 8 e anuncia discos

Para os fãs internacionais, Pabllo prepara o lançamento de um EP dividido em duas partes. No projeto, estarão músicas em inglês, espanhol e português