Pabllo Vittar diz que novo álbum é como sua 'playlist de aniversário'

Pabllo Vittar faz campanha de coleção contra LGBTQIfobia da Adidas Crédito: Divulgação

Pabllo Vittar , 24, está a cada dia mais próxima do lançamento de seu novo álbum. Com o nome de "111" (pronuncia-se "cento e onze"), o projeto promete reunir parcerias inéditas e letras em português, inglês e espanhol.

"Sempre quero trazer algo de diferente. Minha base é a música brasileira, nunca vou fugir dos meus ritmos do Norte e Nordeste, mas sempre estou incrementando com coisas que gosto, coisas que acabo conhecendo nas minhas viagens de fora", disse a cantora em entrevista à reportagem.

Explorando referências para o novo trabalho, ela desabafou dizendo que a busca por originalidade no mundo pop é algo "complicado". "A gente bebe de fontes desde lá atrás. Tivemos Cher, depois Madonna, Britney Spears... Acho que tudo é referência. Trabalho em cima delas para tentar fazer algo com a minha cara".

Questionada sobre se o novo álbum seria algo mais dançante ou sentimental, a cantora respondeu que ele "tem de tudo". Por ser uma referência a sua data de aniversário, 1º de novembro, ela quer que o CD funcione como uma espécie de "playlist de aniversário", com "músicas bem para cima".

Por enquanto, Pabllo não divulgou muito sobre o novo trabalho, mas os fãs já conseguem conferir uma das músicas que estarão nele. Trata-se de "Flash Pose", uma parceria com a britânica Charli XCX, que é o primeiro single do álbum -e que, segundo a cantora, tem tido uma repercussão muito positiva.

A música ganhou coreografia dos instrutores da marca Zumba, gravada pela drag queen em Orlando. "Além de dançar, aprendi várias outras línguas. A Zumba tem uma energia muito parecida com a minha. E eles têm uma interação que eu nunca tinha visto antes, são pessoas muito felizes".

Para os fãs que aguardam novidades, ela garante que um próximo single está a caminho e que ele terá a parceria de um brasileiro, sendo "um feat com uma pessoa muito especial". "Preparem o bumbum para mexer, porque é uma música para dançar", brincou. "Estou muito ansiosa".