Oscar 2018: veja a lista completa dos vencedores

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas entregou, neste domingo, pela 90ª vez, as estatuetas do Oscar para as melhores produções cinematográficas da temporada. O grande vencedor da noite foi "A forma da água", que ganhou quatro prêmios, incluindo os de melhor filme e direção (para o mexicano Guillermo del Toro).
A cerimônia foi realizada no Dolby Theatre, em Los Angeles, com apresentação do comediante Jimmy Kimmel.
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas entregou, neste domingo, pela 90ª vez, as estatuetas do Oscar para as melhores produções cinematográficas da temporada. O grande vencedor da noite foi "A forma da água", que ganhou quatro prêmios, incluindo os de melhor filme e direção (para o mexicano Guillermo del Toro).
A cerimônia foi realizada no Dolby Theatre, em Los Angeles, com apresentação do comediante Jimmy Kimmel.
Abaixo está a lista completa de indicados, com os vencedores marcados em negrito.
MELHOR FILME
"A forma da água"
"Me chame pelo seu nome"
"O destino de uma nação"
"Dunkirk"
"Corra!"
"Lady Bird: é hora de voar"
"Trama fantasma"
"The Post: a guerra secreta"
"Três anúncios para um crime"
DIREÇÃO
Guillermo del Toro, por "A forma da água"
Christopher Nolan, por "Dunkirk"
Jordan Peele, por "Corra!"
Greta Gerwig, por "Lady Bird: é hora de voar"
Paul Thomas Anderson, por "Trama fantasma"
ATRIZ
Frances McDormand, por "Três anúncios para um crime"
Sally Hawkins, por "A forma da água"
Margot Robbie, por "Eu, Tonya"
Saoirse Ronan, por "Lady Bird"
Meryl Streep, por "The Post"
ATOR
Gary Oldman, por "O destino de uma nação"
Timothee Chalamet, por "Me chame pelo seu nome"
Daniel Day Lewis, por "Trama fantasma"
Daniel Kaluuya, por "Corra!"
Denzel Washington, por "Roman J. Israel, Esq"
ROTEIRO ORIGINAL
"Corra!", de Jordan Peele
"Doentes de amor", de Emily V. Gordon e Kumail Nanjiani
"Lady Bird", de Greta Gerwig
"A forma da água", de Guilermo Del Toro
"Três anúncios para um crime", de Martin McDonagh
ROTEIRO ADAPTADO
"Me chame pelo seu nome", de James Ivory
"O artista do desastre", de Scott Neustadter e Michael H. Weber
"Logan", de Scott Frank, James Mangold e Michael Green
"A grande jogada", de Aaron Sorkin
"Mudbound: lágrimas sobre o Mississipi", de Virgil Williams e Dee Rees
ATRIZ COADJUVANTE
Allison Janney, por "Eu, Tonya"
Mary J. Blige, por "Mudbound: lágrimas sobre o Mississipi"
Laurie Metcalf, por "Lady Bird: é hora de voar"
Octavia Spencer, por "A forma da água"
Leslie Manville, por "Trama fantasma"
ATOR COADJUVANTE
Sam Rockwell, por "Três anúncios para um crime"
Willem Dafoe, por "Projeto Flórida"
Woody Harrelson, por "Três anúncios para um crime"
Richard Jenkins, por "A forma da água"
Christopher Plummer, por "Todo o dinheiro do mundo"
FILME ESTRANGEIRO
"Uma mulher fantástica" (Chile)
"Corpo e alma" (Hungria)
"O insulto" (Líbano)
"Sem amor" (Rússia)
"The Square: a arte da discórdia" (Suécia)
LONGA DE ANIMAÇÃO
"Viva: a vida é uma festa"
"O poderoso chefinho"
"The breadinner"
"O touro Ferdinando"
"Com amor, Van Gogh"
CURTA DE ANIMAÇÃO
"Dear basketball"
"Garden party"
"Lou"
"Negative space"
"Revolting rhymes"
LONGA DOCUMENTÁRIO
"Icarus"
"Abacus: small enoguh to jail"
"Visages, villages"
"Últimos homens em Aleppo"
"Strong island"
MAQUIAGEM E CABELO
"O destino de uma nação"
"Victoria e Abdul"
"Extraordinário"
FIGURINO
"Trama fantasma"
"A Bela a Fera"
"O destino de uma nação"
"A forma da água"
"Victoria e Abdul"
DIREÇÃO DE ARTE
"A forma da água"
"A Bela e a Fera"
"Blade Runner 2049"
"O destino de uma nação"
"Dunkirk"
EDIÇÃO DE SOM
"Dunkirk"
"Bady driver"
"Blade Runner 2049"
"A forma da água"
"Star Wars: Os últimos Jedi"
MIXAGEM DE SOM
"Dunkirk"
"Bady driver"
"Blade Runner 2049"
"A forma da água"
"Star Wars: Os últimos Jedi"
EFEITOS ESPECIAIS
"Blade Runner 2049"
"Guardiões da Galáxia 2"
"Kong: A ilha da caveira"
"Star Wars: os últimos Jedi"
"Planeta dos macacos: A guerra"
MONTAGEM
"Dunkirk"
"Baby driver"
"Eu, Tonya"
"A forma da água"
"Três anúncios para um crime"
CURTA DOCUMENTÁRIO
"Heaven is a Traffic Jam on the 405"
"Edith+Eddie"
"Heroin(e)"
"Knife skills"
"Traffic stop"
CURTA METRAGEM
"The silent child"
"DeKalb elementary"
"The eleven o'clock"
"My nephew Emmet"
"Watu Wote/All of us"
FOTOGRAFIA
"Blade Runner 2049", Roger Deakins
"O destino de uma nação", Bruno Delbonnel
"Dunkirk", Hoyte van Hoytema
"Mudbound", Rachel Morrison
"A forma da água", Dan Laustsen
TRILHA SONORA
"A forma da água"
"Dunkirk"
"Trama fantasma"
"Star Wars: Os últimos Jedi"
"Três anúncios parta um crime"
CANÇÃO ORIGINAL
"Remember me", de "Viva: a vida é uma festa"
"Mighty river", de "Mudbound: Lágrimas sobre o Mississipi"
"Mystery of love", de "Me chame pelo seu nome"
"Stand up for something", de "Marshall"
"This is me", de "O rei do show"