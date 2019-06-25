Publicado em 25 de junho de 2019 às 16:27
- Atualizado há 6 anos
Foram mais de 1162 filmes inscritos na 26ª edição do Festival de Cinema de Vitória, maior evento de cinema e audiovisual do Espírito Santo. O festival será realizado entre os dias 24 e 29 de setembro, no Centro Cultural Sesc Glória. Ao todo serão 12 mostras competitivas e mais de 100 filmes exibidos de todo o Brasil. Este ano o evento traz uma novidade, a 1ª Mostra “Do Outro Lado”, com uma seleção especial representando o Cinema Fantástico e de Horror.
Especialistas e profissionais do cinema de todo o país participaram da comissão de júri para a seleção. Com recorde de inscrições, esta edição traz diversidade, tanto entre os realizadores das obras quanto aos gêneros cinematográficos.
“Posso destacar que continuamos com a crescente participação de realizadores mulheres e negros. Uma coisa que marca é essa busca de uma nova linguagem, a ponto de não estarem só nos filmes da Mostra Corsário (que dá espaço para filmes de perfil mais experimental). Existe um equilíbrio entre veteranos, que já estiveram com filmes no festival e também novos nomes, inclusive na cena local”, diz o cineasta e professor Erly Vieira Jr, que participou de cinco seleções e desde 2012 está na curadoria do evento.
Algumas obras escolhidas já foram premiadas, como o curta “Guaxuma” , de Nara Normande, eleito o melhor curta-metragem brasileiro de 2018 segundo a Associação Brasileira de Críticos de Cinema.
Confira a lista completa de selecionados:
23ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas
Uma seleção com o melhor da mais recente produção brasileira de curtas. Neste ano, a mostra conta com cinco filmes capixabas. São 9 produções dirigidas por mulheres e 5 filmes dirigidos por pessoas negras, sendo 3 com direção de mulheres negras.
Selecionados:
- ARQUITETURA DOS QUE HABITAM (Daiana Rocha, EXP, ES)
- OS MAIS AMADOS (Rodrigo de Oliveira, FIC, ES)
- SANGRO (Tiago Minamisawa, Bruno H Castro e Guto BR, ANI, SP)
- DÔNIARA (Kaco Olímpio, FIC, GO)
- PERPÉTUO (Lorran Dias, FIC, RJ)
- REFÚGIO (Shay Peled e Gabriela Alves, DOC, ES)
- A PRAGA DO CINEMA BRASILEIRO (William Alves e Zefel Coff, EXP, DF)
- NEGRUM3 (Diego Paulino, DOC, SP)
- O ÓRFÃO (Carolina Markowicz, FIC, SP)
- GUAXUMA (Nara Normande, ANI, PE)
- RISCADAS (Karol Mendes, DOC, ES)
- FARTURA (Yasmin Thayná, DOC, RJ)
- TEMPESTADE (Fellipe Fernandes, FIC, PE)
- QUANDO ELAS CANTAM (Maria Franchin, DOC, SP)
- SOBRADO (Renato Sircilli, FIC, SP)
- O PÁSSARO SEM PLUMAS (Tati Rabelo e Rodrigo Linhales, ES)
- COR DE PELE (Lívia Perini, DOC, PE)
9ª Mostra Competitiva Nacional de Longas
Selecionados:
- ALICE JÚNIOR (Gil Baroni, FIC, PR)
- SELVAGEM (Diego da Costa, FIC, SP)
- MIRANTE (Rodrigo John, DOC, RS)
- PACARRETE (Allan Deberton, FIC, CE)
- CASA (Letícia Simões, DOC, PE)
- O SEU AMOR DE VOLTA (Bertrand Lira, DOC, PB)
20º Festivalzinho de Cinema de Vitória
Selecionados:
- LILY´S HAIR (Raphael Gustavo da Silva, FIC, GO)
- ARANI TEMPO FURIOSO (Roobertchay Domingues Rocha, FIC, ES)
- NA CASA DA BISA (Realização coletiva, ANI, RJ)
- O MALABARISTA (Iuri Moreno, ANI, GO)
- GURI (Adriano Monteiro, FIC, ES)
9ª Mostra Quatro Estações
Selecionados:
- SELMA DEPOIS DA CHUVA (Loli Menezes, FIC, SC)
- VIGIA (João Victor Borges, FIC, RJ)
- TEA FOR TWO (Julia Katharine, FIC, SP)
- SUPERPODEROSA MATHILDA (João Giry, DOC, ES)
- REFORMA (Fábio Leal, FIC, PE)
- PEIXE (Yasmin Guimarães, FIC, MG)
8ª Mostra Foco Capixaba
Selecionados:
- MINHAS MÃES (Gustavo Guilherme da Conceição, DOC, ES)
- PESCADORES URBANOS (Yolanda Faustini, DOC, ES)
- GURI (Adriano Monteiro, FIC, ES)
- PRÁTICAS DO ABSURDO (Alexander S. Buck, FIC, ES)
- CASA DE VÓ (André Ehrlich Lucas, FIC, ES)
- JARDIM SECRETO (Shay Peled, DOC, ES)
8ª Mostra Corsária
Selecionados:
- TEORIA SOBRE UM PLANETA ESTRANHO (Marco Antônio Pereira, FIC, MG)
- ESCAFANDRO (Carolena Moraes, EXP, CE)
- UNREAL (Luiz Will Gama, EXP, ES)
- OBESO MÓRBIDO (Diego Bauer e Ricardo Manjaro, EXP, AM)
- CARTUCHOS DE SUPERNINTENDO EM ANÉIS DE SATURNO (Leon Reis, FIC, CE)
- UMAS & OUTRAS (Samuel Lobo, FIC, RJ)
- SEIVA (Ramon Batista, FIC, PB)
- A ROTINA TERÁ SEU ENQUANTO (Carlos Adriano, EXP, SP)
- ESPAVENTO (Ana Francelino, FIC, CE)
- ESTRANHO ANIMAL (Arthur B. Senra, EXP, DF/MG)
- PLANO-CONTROLE (Juliana Antunes, FIC, MG)
- A PROFUNDIDADE DA AREIA (Hugo Reis, FIC, ES)
- CHICLETE (Philippe Noguchi, FIC, RJ)
6ª Mostra Outros Olhares
Selecionados:
- EU, MINHA MÃE E WALLACE (Irmãos Carvalho, FIC, RJ)
- ROCHA (Luiz Matoso, FIC, RN)
- OS QUE ESPERAM (PH Martins, DOC, ES)
- CRUA (Diego Lima, FIC, PB)
- MESMO COM TANTA AGONIA (Alice Andrade Drummond, FIC, SP)
- O QUADRO (Melina Leal Galante, FIC, ES)
- AULAS QUE MATEI (Amanda Devulsky e Pedro B. Garcia, FIC, DF)
- TOMAR O TEMPO – POESIA INÚTIL (Amanda Brommonschenkel, Carol Covre, Juane Vaillant, Marcéu Rosário Nogueira, Thaís Rodrigues, EXP, ES)
- KRIS BRONZE (Larry Machado, DOC, GO)
- CONTE ISSO ÀQUELES QUE DIZEM QUE FOMOS DERROTADOS (Aiano Bemfica, Camila Bastos, Cris Araújo, Pedro Maia de Brito, DOC, MG/PE)
- DEUSA OLÍMPICA (Emília Schramm, Jéssika Barbosa, Pedro Luis Viana, Rafael Brasileiro, DOC, CE)
- EM REFORMA (Diana Coelho, FIC, RN)
- RISCADOS PELA MEMÓRIA (Alex Vidigal, FIC, DF)
- DO OUTRO LADO (Bob Yang & Frederico Evaristo, FIC, SP)
- MARIE (Leo Tabosa, FIC, PE)
- QUANDO AS PEDRAS DILATAM (Diego Amorim, FIC, RJ)
- POESIA AZEVICHE (Ailton Pinheiro Junior, DOC, BA)
- DIZ QUE É VERDADE (Claryssa Almeida e Pedro Estrada, FIC, MG)
- TETÊ (Clara Lazarim, DOC, SP)
4ª Mostra Cinema e Negritude
Selecionados:
- SANTOS IMIGRANTES (Thiago Amepreta, FIC, SP)
- KAIRO (Fabio Rodrigo, FIC, SP)
- DO DIA EM QUE MUDAMOS A ROTA (Diego Nunes, DOC, ES)
- SEM ASAS (Renata Martins, FIC, SP)
- MOTRIZ (Tais Amordivino, DOC, BA)
4ª Mostra Mulheres no Cinema
Selecionados:
- DEUS TE DÊ BOA SORTE, (Jaqueline Farias, DOC, PE)
- FOSFENO, (Clara Vilas Boas e Emanuele Sales, FIC, MG)
- PODER, (Sabrina Rosa, FIC, RJ)
- AFETO, (Gabriela Gaia Meirelles e Tainá Medina, EXP, RJ)
3ª Mostra Nacional de Videoclipes
Selecionados:
- ALGUÉM NA JANELA, de Gustavo Rosseb (Aksa Lima, SP)
- TOASTED, de Danos (Cintia Nakashima, SP)
- FAUSTO DE GUETO, de Pelos (Arthur B. Senra e Robert Frank, MG)
- 19, de LaBaq (Co-direção LaBaq e Laís Catalano Aranha, SP)
- NINGUÉM PERGUNTOU POR VOCÊ, de Letrux (Pedro Henrique França, RJ)
- OK OK OK, de Gilberto Gil (Victor Hugo Fiuza, RJ)
- BRISA, de Silva (MAGU - Marina Abranches e Gustavo Martins, BA)
- MEU CARNAVAL, de Gabriela Brown (Gabriela Brown e Tati Rabelo, ES)
- TEMPOS LOUCOS, de The Outs (Fabrício Koltermann, RS)
- PEDRINHO, de Tulipa Ruiz (Pedro Henrique França, Fabio Lamounier e Rodrigo Ladeira, SP)
- SPACE WOODS, de My Magical Glowing Lens (Gustavo Senna Martins De Almeida, ES)
- VAZIO, de Pxrtela (Maurício Coutinho, DF)
2ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental
Selecionados:
- POÉTICA DO BARRO - (Giuliana Danza, ANI, MG)
- MENINO PÁSSARO (Diogo Leite, FIC, SP)
- S/N (Renata Malta, FIC, PE)
- GLÓRIA (Yaminaah Abayomi e Nádia Oliveira, EXP, RJ)
- QUARTO DE CURA (Castiel Vitorino Brasileiro, DOC, ES)
- KA’A ZAR WKYZE WA - OS DONOS DA FLORESTA EM PERIGO (Flay Guajajara, Edvan dos Santos Guajajara e Erivan Bone Guajajara, DOC, SP)
1ª Mostra Do Outro Lado - Cinema Fantástico e de Horror
Selecionados:
- PARA MINHA GATA MIEZE (Wesley Gondim, FIC, DF)
- PAPA-FIGO (Alex Reis, FIC, SP)
- BROTO (Antonio Teicher, FIC, RJ)
- GUARÁ (Fabrício Cordeiro e Luciano Evangelista, FIC, GO)
- CARNE INFINITA (Isadora Cavalcanti, FIC, RJ)
- CARANGUEJO REI (Enock Carvalho E Matheus Farias, FIC, PE)
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o