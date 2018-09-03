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'Os Jovens Titãs em Ação!' sai da TV e ganha os cinemas

'Os Jovens Titãs em Ação! Nos Cinemas' traz os heróis coadjuvantes tentando realizar seu próprio filme
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2018 às 18:21

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 18:21

Jovens Titãs em Ação! Nos Cinemas Crédito: WARNER BROS.
Os filmes de super-heróis atualmente dominam a cultura pop. Apenas neste ano, oito longas já chegaram ou ainda chegarão aos cinemas: Vingadores: Guerra Infinita, Pantera Negra, Deadpool 2, Homem-Formiga e a Vespa, Os Incríveis 2 e os vindouros Venom, Aquaman e Homem Aranha no AranhaVerso.
Esse cenário era outro há duas décadas, quando a primeira leva de produções desse naipe começou a ganhar força com como Blade (1998), X-Men (2000) e Homem-Aranha (2002).
Além da popularização, muitos desses longas também passaram a se destacar com abordagens diferenciadas, como foi o caso de O Cavaleiro das Trevas quase filme de máfia; Logan, um road movie misturado com drama familiar; e Deadpool, com sua comédia escrachada para maiores.
Navegando nessa seara de heróis, mas apostando numa pegada voltada ao público infantil e adolescente, eis que surge Os Jovens Titãs em Ação! Nos Cinemas.
O filme conta a história do grupo que dá título ao projeto tentando realizar seu próprio longa-metragem, pois apenas dessa forma eles serão vistos como verdadeiros heróis.
A trama segue a série Os Jovens Titãs em Ação!, de 2013, que, por sua vez, é uma releitura de outro seriado de 2003, Os Jovens Titãs, programa muito popular entre as crianças dos anos 2000.
Diferentemente da animação de 2003, no entanto, a série de 2013 e o filme aqui em pauta seguem uma forte pegada cômica, algo que deu certo em todo o Universo Cinematográfico Marvel e em Deadpool.
A PRODUÇÃO 
 
Jovens Titãs em Ação! Nos Cinemas
O lançamento segue a pegada de outra animação recente, Lego Batman, principalmente no que diz respeito ao seu humor autorreferencial. O roteiro faz piada com produções cinematográficas, filmes anteriores da DC, com sua rival, a Marvel, com clichês e coisas ridículas vindas dos quadrinhos. Se há algo de ruim nisso é oferecer certa previsibilidade na trama.
A metalinguagem é tanta que quem dá voz ao Superman é Nicolas Cage, ator que quase interpretou o herói nos anos 1990 em um filme dirigido por Tim Burton.
Há ainda uma participação de Michael Bolton, cantor que produziu a trilha sonora do filme Hércules, e também a participação de alguém envolvido com os filmes da Marvel (mas é o máximo que se pode dizer aqui sem entrar em território de spoilers).
Se for para pontuar um erro em Os Jovens Titãs em Ação! Nos Cinemas, ele reside em se apresentar como sendo uma história extremamente previsível e esquecível. Mas se a ideia é fazer o público rir e até os personagens chegam a fazer piada com esse defeito, o texto torna essa escapulida um erro consciente.

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