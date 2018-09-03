'Os Jovens Titãs em Ação!' sai da TV e ganha os cinemas

Os filmes de super-heróis atualmente dominam a cultura pop. Apenas neste ano, oito longas já chegaram ou ainda chegarão aos cinemas: Vingadores: Guerra Infinita, Pantera Negra, Deadpool 2, Homem-Formiga e a Vespa, Os Incríveis 2 e os vindouros Venom, Aquaman e Homem Aranha no AranhaVerso.
Esse cenário era outro há duas décadas, quando a primeira leva de produções desse naipe começou a ganhar força com como Blade (1998), X-Men (2000) e Homem-Aranha (2002).
Além da popularização, muitos desses longas também passaram a se destacar com abordagens diferenciadas, como foi o caso de O Cavaleiro das Trevas quase filme de máfia; Logan, um road movie misturado com drama familiar; e Deadpool, com sua comédia escrachada para maiores.
Navegando nessa seara de heróis, mas apostando numa pegada voltada ao público infantil e adolescente, eis que surge Os Jovens Titãs em Ação! Nos Cinemas.
O filme conta a história do grupo que dá título ao projeto tentando realizar seu próprio longa-metragem, pois apenas dessa forma eles serão vistos como verdadeiros heróis.
A trama segue a série Os Jovens Titãs em Ação!, de 2013, que, por sua vez, é uma releitura de outro seriado de 2003, Os Jovens Titãs, programa muito popular entre as crianças dos anos 2000.
Diferentemente da animação de 2003, no entanto, a série de 2013 e o filme aqui em pauta seguem uma forte pegada cômica, algo que deu certo em todo o Universo Cinematográfico Marvel e em Deadpool.
A PRODUÇÃO
O lançamento segue a pegada de outra animação recente, Lego Batman, principalmente no que diz respeito ao seu humor autorreferencial. O roteiro faz piada com produções cinematográficas, filmes anteriores da DC, com sua rival, a Marvel, com clichês e coisas ridículas vindas dos quadrinhos. Se há algo de ruim nisso é oferecer certa previsibilidade na trama.
A metalinguagem é tanta que quem dá voz ao Superman é Nicolas Cage, ator que quase interpretou o herói nos anos 1990 em um filme dirigido por Tim Burton.
Há ainda uma participação de Michael Bolton, cantor que produziu a trilha sonora do filme Hércules, e também a participação de alguém envolvido com os filmes da Marvel (mas é o máximo que se pode dizer aqui sem entrar em território de spoilers).
Se for para pontuar um erro em Os Jovens Titãs em Ação! Nos Cinemas, ele reside em se apresentar como sendo uma história extremamente previsível e esquecível. Mas se a ideia é fazer o público rir e até os personagens chegam a fazer piada com esse defeito, o texto torna essa escapulida um erro consciente.