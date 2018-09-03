'Os Jovens Titãs em Ação!' sai da TV e ganha os cinemas

Jovens Titãs em Ação! Nos Cinemas Crédito: WARNER BROS.

Os filmes de super-heróis atualmente dominam a cultura pop. Apenas neste ano, oito longas já chegaram ou ainda chegarão aos cinemas: Vingadores: Guerra Infinita, Pantera Negra, Deadpool 2, Homem-Formiga e a Vespa, Os Incríveis 2 e os vindouros Venom, Aquaman e Homem Aranha no AranhaVerso.

Esse cenário era outro há duas décadas, quando a primeira leva de produções desse naipe começou a ganhar força com como Blade (1998), X-Men (2000) e Homem-Aranha (2002).

Além da popularização, muitos desses longas também passaram a se destacar com abordagens diferenciadas, como foi o caso de O Cavaleiro das Trevas quase filme de máfia; Logan, um road movie misturado com drama familiar; e Deadpool, com sua comédia escrachada para maiores.

Navegando nessa seara de heróis, mas apostando numa pegada voltada ao público infantil e adolescente, eis que surge Os Jovens Titãs em Ação! Nos Cinemas.

O filme conta a história do grupo que dá título ao projeto tentando realizar seu próprio longa-metragem, pois apenas dessa forma eles serão vistos como verdadeiros heróis.

A trama segue a série Os Jovens Titãs em Ação!, de 2013, que, por sua vez, é uma releitura de outro seriado de 2003, Os Jovens Titãs, programa muito popular entre as crianças dos anos 2000.

Diferentemente da animação de 2003, no entanto, a série de 2013 e o filme aqui em pauta seguem uma forte pegada cômica, algo que deu certo em todo o Universo Cinematográfico Marvel e em Deadpool.

A PRODUÇÃO





O lançamento segue a pegada de outra animação recente, Lego Batman, principalmente no que diz respeito ao seu humor autorreferencial. O roteiro faz piada com produções cinematográficas, filmes anteriores da DC, com sua rival, a Marvel, com clichês e coisas ridículas vindas dos quadrinhos. Se há algo de ruim nisso é oferecer certa previsibilidade na trama.

A metalinguagem é tanta que quem dá voz ao Superman é Nicolas Cage, ator que quase interpretou o herói nos anos 1990 em um filme dirigido por Tim Burton.

Há ainda uma participação de Michael Bolton, cantor que produziu a trilha sonora do filme Hércules, e também a participação de alguém envolvido com os filmes da Marvel (mas é o máximo que se pode dizer aqui sem entrar em território de spoilers).