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CINEMA

'Os Incríveis 2' ganha trailer com inversão de papéis entre personagens

O lançamento do longa, no Brasil, está previsto para o dia 28 de junho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2018 às 17:06

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 17:06

Os Incríveis 2 Crédito: Divulgação
A continuação da animação "Os Incríveis" ganhou seu primeiro trailer completo nesta quarta-feira (14).  Com pouco mais de um minuto de duração, o vídeo é marcado pela inversão de papeis entre o Sr. Incrível (Beto Pêra) e sua esposa, a Mulher-Elástica (Helena Pêra).
Ao receber a notícia de que um milionário quer colocar a super-heroína para trabalhar, o marido fica com a tarefa de cuidar da casa e dos filhos - Violeta, Flecha e Zezé. O mais novo, inclusive, dará trabalho ao pai, já que está começando a desenvolver seus poderes.
O lançamento de "Os Incríveis 2", no Brasil, está previsto para o dia 28 de junho. Assista abaixo o trailer

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