'Os Incríveis 2' ganha trailer com inversão de papéis entre personagens

Os Incríveis 2 Crédito: Divulgação

A continuação da animação "Os Incríveis" ganhou seu primeiro trailer completo nesta quarta-feira (14). Com pouco mais de um minuto de duração, o vídeo é marcado pela inversão de papeis entre o Sr. Incrível (Beto Pêra) e sua esposa, a Mulher-Elástica (Helena Pêra).

Ao receber a notícia de que um milionário quer colocar a super-heroína para trabalhar, o marido fica com a tarefa de cuidar da casa e dos filhos - Violeta, Flecha e Zezé. O mais novo, inclusive, dará trabalho ao pai, já que está começando a desenvolver seus poderes.