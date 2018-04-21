Onde nascem os fortes traz histórias de amor e ódio no Sertão

Onde Nascem os Fortes: Maria e Nonato vão a Sertão em busca de novas trilhas de mountain bike Crédito: Divulgação/TV Globo

Nesta segunda-feira (23), tem estreia na tela da Globo, ocupando a supersérie das 23h. De George Moura e Sergio Goldenberg, "Onde Nascem os Fortes" é uma história de amor, paixões, ódio e perdão, ambientada no sertão nordestino.

A trama se passa nos dias atuais, na fictícia cidade de Sertão. Os jovens Hermano (Gabriel Leone) e Maria (Alice Wegmann) se apaixonam torridamente, mas uma briga os impede de continuarem juntos.

Como a chuva do semiárido, que evapora antes de tocar a terra, Nonato (Marco Pigossi), irmão gêmeo de Maria, desaparece misteriosamente após uma briga com o pai de Hermano, o empresário Pedro Gouveia (Alexander Nero). O motivo: o rapaz flertou com a amante de Pedro, Joana (Maeve Jinkings).

O sumiço de Nonato transtorna Maria, que decide iniciar uma busca pelo irmão por toda cidade, com a ajuda de Hermano. Sem notícias de Nonato, ela se vê obrigada a contar a verdade para a mãe Cássia, que está no Recife.

Cássia é de Sertão, mas há mais de 20 anos não volta à cidade  ela nunca explicou muito bem por que não gosta do local. A notícia de que Nonato está desaparecido, no entanto, leva a engenheira química de volta à terra natal.

"Ela tem uma história com aquele lugar que a assombra. Mais cedo ou mais tarde, ela teria que resolver essa questão. O episódio com os filhos e as circunstâncias que se apresentam nesse retorno a levam a esse enfrentamento", pontua Patricia Pillar.

Para George Moura, "Onde Nascem os Fortes" "é uma história de como as paixões podem provocar amor e ódio e, frente a determinados impasses, só é possível ir adiante com o perdão. Temos o desaparecimento desse jovem, Nonato, como um ponto de partida da trama. Daí nasce a saga de duas mulheres, Cássia e Maria, mãe e filha, em busca de respostas,numa cidade onde a força, muitas vezes, vale mais que a lei".

Onde Nascem os Fortes: o momento em que Nonato flerta com Joana Crédito: Divulgação/TV Globo

AJUDA

Maria, a princípio, não desconfia de Pedro. Mas o testemunho de Adauto acaba por mudar o rumo de sua investigação. Maria decide tirar satisfações com Pedro, que nega qualquer envolvimento no sumiço de Nonato.

A situação sai do controle de Maria, que acaba se envolvendo num confronto violento com Pedro e, com medo de ter o mesmo destino do irmão, foge para o Lajedo dos Anjos, comunidade do líder religioso Samir (Irandhir Santos). Lá, conhece Simplício (Lee Taylor) e Mudinho (Démick Lopes), a quem se une para descobrir o destino de Nonato, seu irmão desaparecido.

Maria se sente atormentada pela falta do irmão. É como se tivessem tirado uma parte dela e, com isso, fosse impossível viver do mesmo jeito, avalia Alice Wegmann. Ela não acredita nos poderes instituídos, ao contrário da mãe, que insiste em seguirpelos caminhos oficiais.Mas Maria também tem essa impaciência da juventude, algo forte na sua personalidade. Isso acaba fazendo com que Maria perca os limites e o controle dos seus atos. Ela é atropelada pela própria ânsia de respostas.

A partir daí, desencadeiam-se os conflitos que movimentam a história: romances interrompidos, rivalidades acirradas, luta por justiça e revelações inesperadas do passado.