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Cinema

Olivia Colman é escolhida melhor atriz no Oscar 2019

A vitória de Colman foi considerada surpreendente, já que a grande favorita da categoria era a americana Glenn Close

Publicado em 

25 fev 2019 às 09:45

Publicado em 25 de Fevereiro de 2019 às 09:45

Olivia Colman, de 45 anos, ganhou o prêmio de Melhor Atriz Crédito: Reprodução/Instagram
A britânica Olivia Colman, de 45 anos, ganhou o prêmio de Melhor Atriz no Oscar 2019, em cerimônia realizada na noite deste domingo, 24, em Los Angeles. Colman é a protagonista de "A Favorita", do grego Yorgos Lanthimos, interpretando uma perturbada rainha inglesa do século XVIII.
>Green Book é o melhor filme no Oscar 2019
A vitória de Colman foi considerada surpreendente, já que a grande favorita da categoria era a americana Glenn Close, de 71 anos. Como protagonista de "A Esposa", Close foi indicada pela sétima vez para o Oscar, mas jamais levou uma estatueta para casa.

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