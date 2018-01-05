O som das praias: Anitta é quase unanimidade na Grande Vitória

Se no discurso político há quem se desentenda até entre grupos de amigos, na música o brasileiro consegue entrar em consenso. Isso porque nas praias da Grande Vitória os banhistas são unânimes em concordar que o furacão Anitta é que vai marcar presença na dança e as caixas de som no litoral do Espírito Santo neste verão.

E não é para menos, já que a "malandra" - mais novo apelido atribuído à funkeira, pelo lançamento de "Vai, Malandra" - abre sua agenda de shows de 2018 no Espírito Santo já neste sábado (6), a partir das 22h, quando vai agitar a programação do Festival de Verão de Guriri. Por lá, a festa, que também tem Gusttavo Lima se apresentando, chega à sua 8ª edição com direito até a camarote exclusivo da TV Gazeta Norte. Já no dia 19, Anitta dividirá palco com a banda Eva, no Multiplace Mais, em Guarapari. A casa abre às 22h com entradas a partir de R$ 140 (front stage inteira).

A assistente social e dançarina Aline Pereira, de 35 anos, aposta em "Vai, Malandra" como bomba desta estação mais quente do ano. Ela, que é de São Paulo e curte as férias hospedada na Praia da Costa, curte sertanejo. Apesar de ter sido flagrada escutando Luan Santana, ela reconhece que a funkeira é que faz mais sucesso entre a galera. "Como dançarina, quando faço apresentações, vejo que quando toca Anitta acabou. Já era", brinca.

Por lá, também o ex-jogador Geovani Silva, de 53 anos. Ele também acredita que Anitta será a cantora das músicas mais tocadas neste verão. "Pelo que estou vendo e quando passo fico escutando, ela que já está bombando. Eu, particularmente, sou eclético", diz, quando entregou o fone de ouvido que tocava um hit de Alok.

O futebolista aponta que, para quem gosta de dançar, realmente, não tem para ninguém quando o que está tocando na caixa de som é alguma canção de Anitta.

Em Vitória, na Praia de Camburi, o estudante Pedro Carnielli, de 16 anos, contrapõe à maioria garantindo que é o sertanejo Wesley Safadão que deve decolar neste verão. Amante do ritmo, ele, que mora na região Serrana do Espírito Santo, está indo quase todos os dias à praia da Capital, onde curte as férias.

Também estava na Orla de Camburi Vinícius Gutierrez, de 20 anos. Ele revela que gosta muito de música gospel, mas crê que "Vai, Malandra" será o hit mais tocado deste verão. "Volta e meia venho a Camburi e vejo que o pessoal está ouvindo bastante Anitta. Acho que realmente é a artista do sucesso deste verão", conclui.

Já na Curva da Jurema, a estudante Iattany Miranda, de 18 anos, reuniu um grupo de amigos de Goiânia, onde mora, com direito a caixinha de som para ouvir de tudo um pouco. "A gente ouve funk, pagode, samba, mas eu acho que o que vai estourar nas praias é "Vai, Malandra", pondera - mais uma vez.

Ela, que passa férias com os colegas na Capital, está indo à Curva da Jurema praticamente todos os dias e, apesar de ser a primeira vez no Espírito Santo, está amando a região. "Tudo muito lindo, pessoal muito legal e, claro, música boa", brinca.

APOSTAS

A reportagem conversou com o gerente de Rádios e Entretenimento da Rede Gazeta, Renan Faé, que aposta, também, no último hit de "Check Mate" de Anitta. No entanto, ele defende que 2018 será marcado por um verão democrático, já que, ao mesmo tempo em que ganha cena o funk, o sertanejo, por exemplo, também não perde força.

Para Renan, a estação mais quente do ano será de fusão. "Só de ter sertanejo e funk bombando, ao mesmo tempo, já é um indicativo de que todos vão ter vez", afirma. O gerente, que é um dos que comanda a Rádio Litoral FM, defende essa ideia de união dos ritmos, ainda, com o lançamento de "Paga de Solteiro Feliz" que uniu as feminejas Simone & Simaria e o DJ Alok - artistas de gêneros diferentes.

"'Vai, Malandra' é de longe a música que vai bombar mais. Ela chegou como presente de Natal e com certeza vai ficar até o carnaval com a mesma força. Mas tem também 'Agora vai Sentar', dos MCs Jhowzinho & Kadinho, que vai ser o 'Malandramente deste ano'", avalia.

TOP 6 DA ESTAÇÃO

1. "Vai, Malandra", de Anitta

2. "Só Vem!", de Thiaguinho com participação de Ludmilla

3. "Dona Maria", de Thiago Brava

4. "Sonhei que Tava me Casando" e "Ar Condicionado no 15", de Wesley Safadão

5. "Havana", de Camila Cabello