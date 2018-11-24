O novo filme de Rodrigo Aragão, capixaba mestre do cinema de terror

Em meio à zona rural de Guarapari, Rodrigo Aragão toca o terror em seu novo filme A Mata Negra (confira a crítica na página 3). Quinto longa-metragem da carreira do capixaba mestre neste gênero cinematográfico, a obra estreia no dia 6 de dezembro e será exibida em 20 salas de 19 cidades do país.

Rodrigo mistura terror e o imaginário popular ao contar a história de Clara (interpretada por Carol Aragão, filha do cineasta), uma menina simples do interior que vê sua vida mudar completamente ao encontrar o Livro de Cipriano. A jovem tenta conquistar o amor através do livro mas ele acaba trazendo só coisas ruins e libertando criaturas monstruosas, especialidade do cineasta capixaba.

Eu trabalho nesse roteiro há cinco anos. Ele traz coisas que fazem parte da nossa cultura como o preto velho, a pessoa sábia que conhece todas as fórmulas e plantas da mata e o próprio Livro de Cipriano faz parte do imaginário popular. Tem gente que tem medo de tocar nele, cresci ouvindo falar disso, conta.

No elenco estão Jackson Antunes, Carol Aragão, Clarissa Pinheiro, Francisco Gaspar, Elbert Merlin, Walderrama dos Santos, Marco Antonio Reis e Markus Konká. Convidei atores que admiro muito de fora, como o Jackson. Foi incrível trabalhar com ele. Jackson já conhecia meu trabalho. Estávamos flertando ha alguns anos para trabalharmos juntos. A Clarissa e o Francisco também. Foi um intercâmbio com os atores capixabas, diz Rodrigo.

O cineasta faz um cinema regional e capixaba, o que torna seus filmes originais, mas mesmo assim universais. Seu mantra é cante sua aldeia e encantará o mundo. Filmado durante três meses no meio da Mata Atlântica, o filme mostra uma parte ainda conservada do Espírito Santo  as gravações foram realizadas em Jabuti, interior de Guarapari, (cidade natal de Rodrigo).

EFEITOS

O capixaba é conhecido por fazer filmes com poucos recursos financeiros, mas com efeitos visuais que chamam a atenção. Desta vez, com orçamento mais folgado, Rodrigo trabalhou com materiais importados, usados em Hollywood. Foram três meses de pré-produção. Tiramos moldes dos atores e tivemos que dar vida a alguns desenhos complicados.

A Mata Negra traz elementos já usados pelo diretor em outros filmes, como o Livro de Cipriano. Cemitério das Almas Perdidas, o próximo filme de Rodrigo  uma produção épica de R$ 2 milhões, maior orçamento com que o cineasta já trabalhou , vai contar como o livro veio parar no Brasil.

Ele é o inicio da História. E Terra Negra, que estou escrevendo, é um filme que se passa em um futuro próximo e que vai reunir todos os meus personagens, é o último capítulo da saga, explica.

Apaixonado desde a infância pelos filmes de terror e um dos maiores fomentadores do gênero no Brasil, Rodrigo se orgulha da estrutura profissional de sua mais recente obra. É o meu primeiro filme com apoio oficial. Tive acesso a algumas coisas pela primeira vez. Foi maravilhoso e muito importante poder fomentar economia local e poder pagar um salário padrão do mercado para todos os profissionais, a maioria de capixabas, e poder ter estrutura de equipamento profissional. Esse é o meu primeiro filme entrando no circuito nacional, diz.

E é só o começo, já que só cresce, segundo o diretor. Este ano foram 37 projetos de terror no Brasil, nunca se fez tanto filme de gênero. No ano com maior número de projetos no passado foram apenas 12. O publico é apaixonado por esse gênero, os sucessos internacionais provam isso, opina.

A Mata Negra. Terror. (Brasil, 2018. 98 min).

Direção: Rodrigo Aragão.

Elenco: Carol Aragão, Jackson Antunes, Clarissa Pinheiro, Francisco Gaspar, Elbert

Merlin, Marco Antonio Reis, Markus Konká e Valderrama dos Santos.