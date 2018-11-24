O novo filme de Rodrigo Aragão, capixaba mestre do cinema de terror

Em meio à zona rural de Guarapari, Rodrigo Aragão toca o terror em seu novo filme A Mata Negra (confira a crítica na página 3). Quinto longa-metragem da carreira do capixaba mestre neste gênero cinematográfico, a obra estreia no dia 6 de dezembro e será exibida em 20 salas de 19 cidades do país.
Rodrigo mistura terror e o imaginário popular ao contar a história de Clara (interpretada por Carol Aragão, filha do cineasta), uma menina simples do interior que vê sua vida mudar completamente ao encontrar o Livro de Cipriano. A jovem tenta conquistar o amor através do livro mas ele acaba trazendo só coisas ruins e libertando criaturas monstruosas, especialidade do cineasta capixaba.
Eu trabalho nesse roteiro há cinco anos. Ele traz coisas que fazem parte da nossa cultura como o preto velho, a pessoa sábia que conhece todas as fórmulas e plantas da mata e o próprio Livro de Cipriano faz parte do imaginário popular. Tem gente que tem medo de tocar nele, cresci ouvindo falar disso, conta.
No elenco estão Jackson Antunes, Carol Aragão, Clarissa Pinheiro, Francisco Gaspar, Elbert Merlin, Walderrama dos Santos, Marco Antonio Reis e Markus Konká. Convidei atores que admiro muito de fora, como o Jackson. Foi incrível trabalhar com ele. Jackson já conhecia meu trabalho. Estávamos flertando ha alguns anos para trabalharmos juntos. A Clarissa e o Francisco também. Foi um intercâmbio com os atores capixabas, diz Rodrigo.
O cineasta faz um cinema regional e capixaba, o que torna seus filmes originais, mas mesmo assim universais. Seu mantra é cante sua aldeia e encantará o mundo. Filmado durante três meses no meio da Mata Atlântica, o filme mostra uma parte ainda conservada do Espírito Santo as gravações foram realizadas em Jabuti, interior de Guarapari, (cidade natal de Rodrigo).
EFEITOS
O capixaba é conhecido por fazer filmes com poucos recursos financeiros, mas com efeitos visuais que chamam a atenção. Desta vez, com orçamento mais folgado, Rodrigo trabalhou com materiais importados, usados em Hollywood. Foram três meses de pré-produção. Tiramos moldes dos atores e tivemos que dar vida a alguns desenhos complicados.
A Mata Negra traz elementos já usados pelo diretor em outros filmes, como o Livro de Cipriano. Cemitério das Almas Perdidas, o próximo filme de Rodrigo uma produção épica de R$ 2 milhões, maior orçamento com que o cineasta já trabalhou , vai contar como o livro veio parar no Brasil.
Ele é o inicio da História. E Terra Negra, que estou escrevendo, é um filme que se passa em um futuro próximo e que vai reunir todos os meus personagens, é o último capítulo da saga, explica.
Apaixonado desde a infância pelos filmes de terror e um dos maiores fomentadores do gênero no Brasil, Rodrigo se orgulha da estrutura profissional de sua mais recente obra. É o meu primeiro filme com apoio oficial. Tive acesso a algumas coisas pela primeira vez. Foi maravilhoso e muito importante poder fomentar economia local e poder pagar um salário padrão do mercado para todos os profissionais, a maioria de capixabas, e poder ter estrutura de equipamento profissional. Esse é o meu primeiro filme entrando no circuito nacional, diz.
E é só o começo, já que só cresce, segundo o diretor. Este ano foram 37 projetos de terror no Brasil, nunca se fez tanto filme de gênero. No ano com maior número de projetos no passado foram apenas 12. O publico é apaixonado por esse gênero, os sucessos internacionais provam isso, opina.
A Mata Negra. Terror. (Brasil, 2018. 98 min).
Direção: Rodrigo Aragão.
Elenco: Carol Aragão, Jackson Antunes, Clarissa Pinheiro, Francisco Gaspar, Elbert
Merlin, Marco Antonio Reis, Markus Konká e Valderrama dos Santos.
Estreia 6 de dezembro.