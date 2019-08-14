Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Arte de rua

O incrível graffitti do artista português que levou a internet à loucura

Sergio Odeith confundiu a cabeça de todo mundo ao transformar um bloco de alvenaria em um ônibus ultrarrealista. Confira as obras expostas em seu Instagram

Publicado em 14 de Agosto de 2019 às 12:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2019 às 12:43
Graffitti produzido pelo artista português Sergio Odeith viralizou nas redes sociais Crédito: Reprodução / Instagram Sergio Odeith
A imagem de um incrível trabalho feito pelo artista português Sergio Odeith, especializado em graffitti ultrarrealista, viralizou nas redes sociais de todo mundo. A fotografia mostra o antes e depois de uma estrutura de alvenaria em um terreno, que se transformou em um ônibus pelas mãos de Odeith. 
O trabalho de Odeith se enquadra na categoria 3D anamórfica: quando vista de determinado ângulo, a arte ganha vida e parece saltar aos olhos do espectador. 
Em seu perfil no Instagram, Odeith exibe dezenas de trabalhos que encantam pela ilusão de ótica criada. O artista já passou por São Paulo, em exposição no Museu Brasileiro de Escultura. Confira alguns dos seus trabalhos! 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados