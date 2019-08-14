O incrível graffitti do artista português que levou a internet à loucura

A imagem de um incrível trabalho feito pelo artista português Sergio Odeith, especializado em graffitti ultrarrealista, viralizou nas redes sociais de todo mundo. A fotografia mostra o antes e depois de uma estrutura de alvenaria em um terreno, que se transformou em um ônibus pelas mãos de Odeith.
O trabalho de Odeith se enquadra na categoria 3D anamórfica: quando vista de determinado ângulo, a arte ganha vida e parece saltar aos olhos do espectador.
Em seu perfil no Instagram, Odeith exibe dezenas de trabalhos que encantam pela ilusão de ótica criada. O artista já passou por São Paulo, em exposição no Museu Brasileiro de Escultura. Confira alguns dos seus trabalhos!