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QUADRINHOS

Nude do Batman é cancelado pela DC, que se arrependeu da publicação

Nu frontal só estará disponível nas edições que já estão nas bancas. Detalhe já foi apagado na edição digital da publicação e nas futuras edições da revista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2018 às 18:38

Publicado em 21 de Setembro de 2018 às 18:38

Trecho do quadrinho "Batman: Damned" Crédito: Reprodução
O nu frontal de Bruce Wayne na série de quadrinhos "Batman Damned" gerou o maior burburinho no mundo nerd. O alarde foi tanto que a DC Comics decidiu censurar a aparição do pênis do herói nas futuras impressões da revista.
Assim, quem já comprou uma cópia ou vai adquirir uma das 115 mil cópias disponíveis, serão os únicos detentores de um nude oficial do Homem-Morcego. 
Uma fonte ligada ao projeto disse que ao site que a decisão foi tomada pois "a nudez não adicionou nada a história" e, portanto, será removida nas edições sequentes.
Atenção: a imagem sem censura com o nu está abaixo, se não quiser ver, é só não continuar.
"Batman: Damned" foi lançado pelo Black Label, o selo da DC Comics para quadrinhos mais adultos  sem censura, como a primeira revista da série tenta provar. Com argumento de Brian Azzarello e desenhos de Lee Bermejo, a história se estenderá por três números. Em busca da verdade sobre a morte do Coringa, Batman procura a ajuda de John Constatine, anti-herói com conhecimentos de ocultismo de "Hellblazer", outra série da DC Comics.
Trecho da polêmica cena do nu de Batman Crédito: Reprodução

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