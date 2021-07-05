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Now United anuncia que está 'a caminho do Brasil'

Grupo também fará um 'camp virtual' para integrar fãs de todo o mundo

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 16:20

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 jul 2021 às 16:20
Grupo
Grupo "Now United" no videoclipe de "Come Together" Crédito: Reprodução/YouTube/Now United
O perfil oficial do Now United no Instagram postou novidades para o público no último sábado, 3.
"Temos grandes notícias! Não só vamos ter nosso primeiro acampamento virtual, mas mal podemos esperar para ter todas as nossas aventuras no Brasil!", diz a legenda do vídeo na rede social.
Os músicos farão um acampamento virtual, por causa da pandemia de covid-19, para integrar os fãs de todo o mundo.
"Você está pronto para o 'Camp Now United'?! Uniters, vocês estão animados?", finalizou a publicação.
O Now United, que recentemente fez um show virtual em Abu Dhabi, anunciou a vinda ao Brasil. Intitulado "Camp Now United Brazil", o projeto cria uma dinâmica remota para conectar os integrantes do grupo aos fãs.

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