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RBD voltará ao Brasil em 2022, diz produtor da banda

William Crunfli confirmou que integrantes estarão em solo nacional no primeiro semestre
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 jun 2021 às 14:46

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 14:46

Os integrantes do grupo RBD se reencontraram em dezembro de 2019, levando a rumores de um retorno do grupo
Os integrantes do grupo RBD em reencontro em dezembro de 2019 Crédito: Instagram / @ponchohd
Os fãs de RBD podem se preparar para a chegada da banda em solo brasileiro a partir do primeiro semestre de 2022. A informação foi dada por um dos produtores responsáveis por outras turnês do grupo no País, William Crunfli.
"É certo que o RBD virá o ano que vem, mas não está definido o promotor. Mas vem! Para o público o que interessa é isso", afirmou durante entrevista a José Norberto Flesch.
De acordo com o produtor, os músicos do RBD estarão no Brasil a partir do primeiro semestre do ano que vem. William Crunfli esteve com o grupo por 14 Estados brasileiros na última turnê. Porém, desta vez, ele disse que irá se concentrar em São Paulo.
Em novembro do ano passado, a banda lançou a música "Siempre He Estado Aquí", com Anahí, Christopher von Uckermann, Christian Chávez, Maite Perroni. Alfonso Herrera e Dulce María não participaram.

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