RBD voltará ao Brasil em 2022, diz produtor da banda

Os integrantes do grupo RBD em reencontro em dezembro de 2019 Crédito: Instagram / @ponchohd

Os fãs de RBD podem se preparar para a chegada da banda em solo brasileiro a partir do primeiro semestre de 2022. A informação foi dada por um dos produtores responsáveis por outras turnês do grupo no País, William Crunfli.

"É certo que o RBD virá o ano que vem, mas não está definido o promotor. Mas vem! Para o público o que interessa é isso", afirmou durante entrevista a José Norberto Flesch.

De acordo com o produtor, os músicos do RBD estarão no Brasil a partir do primeiro semestre do ano que vem. William Crunfli esteve com o grupo por 14 Estados brasileiros na última turnê. Porém, desta vez, ele disse que irá se concentrar em São Paulo.