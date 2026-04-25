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Assustou moradores

Incêndio de grandes proporções destrói galpões de empresa de móveis em Cariacica

De acordo com testemunhas, as chamas começaram à noite e rapidamente se espalharam pelos galpões da Líder Móveis

Publicado em 25 de Abril de 2026 às 08:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2026 às 08:22

Um incêndio de grandes proporções atingiu dois galpões de uma empresa de móveis na noite de sexta-feira (24), no bairro Jardim América, em Cariacica, causando prejuízo total  e assustando moradores da região.


De acordo com testemunhas, as chamas começaram à noite e rapidamente se espalharam pelos galpões, que armazenavam móveis de madeira, tecido e espuma — materiais altamente inflamáveis. “Tinha caminhões, carros pequenos e móveis, entregas futuras. Queimou tudo”, relatou a gerente da Líder Móveis, Noni Cardoso.


A reportagem da TV Gazeta esteve no local e constatou que o fogo também atingiu um terceiro galpão com veículos, onde ao menos três carros foram danificados. Moradores da região descreveram momentos de tensão e medo diante da intensidade das chamas. “Quando eu desci, vi a gravidade do fogo. As chamas estavam altas, a estrutura caindo. Era muito calor, mesmo longe da minha casa. Sensação de impotência e muito medo”, contou a estudante Alice Pecly.


Na rua de trás, o incêndio chegou a colocar residências em risco. Um muro e uma estrutura de alumínio que separavam um dos galpões de uma casa desabaram com o calor, e uma tela de proteção chegou a derreter. Por precaução, moradores foram orientados a deixar suas casas temporariamente para o trabalho das equipes de emergência.

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Incêndio destruiu galpões de empresa de móveis em Cariacica
Incêndio destruiu galpões de empresa de móveis em Cariacica Foto leitor

“Parecia cena de filme, muito assustador mesmo”, disse a empreendedora Ane Kelly Gonçalves, que temia que o fogo atingisse sua residência após o desabamento da estrutura.


O combate às chamas mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, com apoio de caminhões-pipa da Prefeitura de Cariacica. Ao todo, cerca de 30 mil litros de água foram utilizados. Segundo o tenente Piske, os bombeiros conseguiram impedir que o fogo se alastrasse ainda mais. “A gente freou o fogo no galpão dos veículos. Os outros dois já estavam tomados. Fizemos o combate e o controle para o rescaldo”, explicou.


Quando as equipes dos bombeiros chegaram ao local, encontraram um cenário de grandes proporções. Conforme informações da corporação, foram enviados diversos recursos e, por volta das 3h, o fogo foi extinto. Não houve feridos e o pedido de perícia foi realizado pela empresa responsável pelo local. O prazo para conclusão é de 20 dias, mas pode haver prorrogação.

Após o incêndio, equipes da Defesa Civil estiveram no local para avaliar os danos estruturais. Segundo o agente Diego Lemos, há risco de comprometimento das edificações atingidas. “Existe grande chance de dano na estrutura. Nem o Corpo de Bombeiros conseguiu entrar no local, porque a área está toda comprometida”, afirmou.


Os imóveis vizinhos também passarão por vistoria. A Defesa Civil avalia se houve impacto nas estruturas residenciais e não descarta a retirada de moradores caso seja identificado risco. Inicialmente, porém, a informação é de que o fogo não atingiu diretamente as casas.


As causas do incêndio ainda serão investigadas. O dono da empresa de móveis é de Minas Gerais e não presenciou a destruição dos galpões. Os veículos  da empresa têm seguro.


Com informações de Isabelle Oliveira, da TV Gazeta

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