Incêndio de grandes proporções destrói galpões de empresa de móveis em Cariacica

“Parecia cena de filme, muito assustador mesmo”, disse a empreendedora Ane Kelly Gonçalves, que temia que o fogo atingisse sua residência após o desabamento da estrutura.





O combate às chamas mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, com apoio de caminhões-pipa da Prefeitura de Cariacica. Ao todo, cerca de 30 mil litros de água foram utilizados. Segundo o tenente Piske, os bombeiros conseguiram impedir que o fogo se alastrasse ainda mais. “A gente freou o fogo no galpão dos veículos. Os outros dois já estavam tomados. Fizemos o combate e o controle para o rescaldo”, explicou.





Quando as equipes dos bombeiros chegaram ao local, encontraram um cenário de grandes proporções. Conforme informações da corporação, foram enviados diversos recursos e, por volta das 3h, o fogo foi extinto. Não houve feridos e o pedido de perícia foi realizado pela empresa responsável pelo local. O prazo para conclusão é de 20 dias, mas pode haver prorrogação.