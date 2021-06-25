Igor Ferraz comemora sucesso de parceria com Lauana Prado em "Me belisca"

Igor Ferraz e Lauana Prado nos bastidores de "Me Belisca" Crédito: Divulgação

O mineiro Igor Ferraz comemora o sucesso da música "Me Belisca", parceria com a cantora Lauana Prado, no YouTube. Quatro dias após o lançamento, a canção já conta com mais de meio milhão de views na plataforma.

A moda é composição da própria Lauana, ao lado de William Santos, Elias Mafra, Pedro Souto Maior e Lucas Amad e vem como uma grande aposta para o cenário sertanejo. "É uma honra contar com uma artista de uma imensidão deste nível! Feliz e realizado", comenta Igor Ferraz.

Gravado em abril, no estúdio do cantor Kauan, dupla de Matheus, o clipe teve direção de Gabriel Pirroncelli e produção musical de Borqz, conhecido por produzir grandes sucessos de Simone & Simaria, Paula Mattos, Pedro Paulo & Alex, Leonardo, Tierry e muitos outros.