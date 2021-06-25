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Música

Igor Ferraz comemora sucesso de parceria com Lauana Prado em "Me belisca"

Vídeo gravado no estúdio do cantor Kauan, em São Paulo, conta com mais de meio milhão de views

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 15:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2021 às 15:53
Igor Ferraz e Lauana Prado nos bastidores de
Igor Ferraz e Lauana Prado nos bastidores de "Me Belisca" Crédito: Divulgação
O mineiro Igor Ferraz comemora o sucesso da música "Me Belisca", parceria com a cantora Lauana Prado, no YouTube. Quatro dias após o lançamento, a canção já conta com mais de meio milhão de views na plataforma.
A moda é composição da própria Lauana, ao lado de William Santos, Elias Mafra, Pedro Souto Maior e Lucas Amad e vem como uma grande aposta para o cenário sertanejo. "É uma honra contar com uma artista de uma imensidão deste nível! Feliz e realizado", comenta Igor Ferraz.
Gravado em abril, no estúdio do cantor Kauan, dupla de Matheus, o clipe teve direção de Gabriel Pirroncelli e produção musical de Borqz, conhecido por produzir grandes sucessos de Simone & Simaria, Paula Mattos, Pedro Paulo & Alex, Leonardo, Tierry e muitos outros.
Durante todo este tempo, Igor Ferraz e Lauana Prado mostraram em suas redes sociais alguns detalhes da parceria e mostraram muito entrosamento. O cantor está muito feliz em poder contar com esta parceria e espera que os fãs também gostem da novidade: "Fizemos tudo com muito carinho e pensamos em todos os detalhes! Tudo para deixar a canção de forma que agrade bem ao nosso público. Estou confiante! E muito feliz, é claro!" completa.

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