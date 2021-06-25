Ed Sheeran aparece como vampiro em clipe de 'Bad Habits', seu novo single

Ed Sheeran vira vampiro em clipe de "Bad Habits" Crédito: Instagram/Ed Sheeran

Ed Sheeran, 30, surge como vampiro no clipe do seu novo single "Bad Habits", lançado nesta sexta (25). "Eu queria que o vídeo de 'Bad Habits' abordasse a natureza dos hábitos de uma forma fantástica, então decidi pelos vampiros. Foi mega divertido entrar no personagem, exceto pelas alturas - que não era tão divertido. Aproveite, abraço", afirmou o cantor.

O single marca o retorno oficial de Sheeran que passou os últimos anos fora após a turnê recorde de dois anos "Divide" e da chegada da sua primeira filha, Lyra Antarctica, em 2020.

No clipe, dirigido por Dave Meyers, o cantor aparece de terno pink, dentes de vampiro e os olhos maquiados. Ao lado de outros vampiros, ele curte a noite, voando ou assustando outras pessoas. Ao amanhecer, ele volta ao seu verdadeiro eu.

Sheeran co-escreveu e co-produziu "Bad Habits" com Johnny McDaid ("Shape of You") e FRED ("No.6 Collaboration Project"), seus parceiros de longa data.