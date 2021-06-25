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Música

Ed Sheeran aparece como vampiro em clipe de 'Bad Habits', seu novo single

Cantor faz show nesta sexta, que será transmitido pelo TikTok
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jun 2021 às 15:09

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 15:09

Ed Sheeran vira vampiro em clipe de
Ed Sheeran vira vampiro em clipe de "Bad Habits" Crédito: Instagram/Ed Sheeran
Ed Sheeran, 30, surge como vampiro no clipe do seu novo single "Bad Habits", lançado nesta sexta (25). "Eu queria que o vídeo de 'Bad Habits' abordasse a natureza dos hábitos de uma forma fantástica, então decidi pelos vampiros. Foi mega divertido entrar no personagem, exceto pelas alturas - que não era tão divertido. Aproveite, abraço", afirmou o cantor.
O single marca o retorno oficial de Sheeran que passou os últimos anos fora após a turnê recorde de dois anos "Divide" e da chegada da sua primeira filha, Lyra Antarctica, em 2020.
No clipe, dirigido por Dave Meyers, o cantor aparece de terno pink, dentes de vampiro e os olhos maquiados. Ao lado de outros vampiros, ele curte a noite, voando ou assustando outras pessoas. Ao amanhecer, ele volta ao seu verdadeiro eu.
Sheeran co-escreveu e co-produziu "Bad Habits" com Johnny McDaid ("Shape of You") e FRED ("No.6 Collaboration Project"), seus parceiros de longa data.
Para comemorar o lançamento, Ed irá se apresentar nesta sexta (25) ao vivo em Portman Road, na Inglaterra, para o show UEFA Euro 2020 do TikTok. Dirigido por Emil Nava, e transmitindo globalmente pelo TikTok (@edsheeran) a partir das 17h (horário de Brasília), o set incluirá uma série de músicas favoritas dos fãs, além da primeira apresentação de "Bad Habits".

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