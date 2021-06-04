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Música

Ed Sheeran e Courteney Cox sugerem nova música do cantor

Após recriar dança de 'Friends' com a atriz, compositor posta vídeo com a data de 25 de junho na legenda

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 11:08

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 jun 2021 às 11:08
Ed Sheeran com a esposa Cherry Seaborn
Ed Sheeran com a esposa Cherry Seaborn Crédito: Instagram/@teddysphotos
Depois de recriarem a épica dança de Friends, A Rotina, Ed Sheeran e Courteney Cox apareceram juntos novamente, agora sugerindo que há novidades a caminho referentes ao cantor.
O músico britânico postou no Instagram um vídeo com uma prévia de música e a data de 25 de junho na legenda. Com Ed Sheeran no violão e na voz, e Courteney, nossa eterna Monica Geller, no piano, o cantor deixou os fãs esperançosos de sua volta à música.
A última canção de Ed Sheeran foi o single solo Afterglow, lançado em dezembro de 2020, que ganhou também um clipe de performance. Porém, o último álbum de estúdio está quase completando dois anos, já que foi lançado em julho de 2019.

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