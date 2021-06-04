Ed Sheeran e Courteney Cox sugerem nova música do cantor

Ed Sheeran com a esposa Cherry Seaborn Crédito: Instagram/@teddysphotos

Depois de recriarem a épica dança de Friends, A Rotina, Ed Sheeran e Courteney Cox apareceram juntos novamente, agora sugerindo que há novidades a caminho referentes ao cantor.

O músico britânico postou no Instagram um vídeo com uma prévia de música e a data de 25 de junho na legenda. Com Ed Sheeran no violão e na voz, e Courteney, nossa eterna Monica Geller, no piano, o cantor deixou os fãs esperançosos de sua volta à música.