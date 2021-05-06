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Cantor Ed Sheeran patrocinará seu time do coração a partir da próxima temporada

O Ipswich Town, que disputa a terceira divisão inglesa, terá símbolos dos álbuns do cantor no uniforme...
LanceNet

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Publicado em 

06 mai 2021 às 11:46

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 11:46

Crédito: Divulgação
O cantor Ed Sheeran anunciou que será o novo patrocinador do Ipswich Town, seu time do coração desde criança. O acordo começará a ser válido a partir da próxima temporada.
Atualmente, o Ipswich disputa a terceira divisão da Inglaterra e ocupa a nona colocação na tabela. Uma subida é improvável.- O clube é muito importante na comunidade local e esta é uma forma de mostrar o meu apoio. Sempre gostei de ir ver jogos a Portman Road e mal posso esperar para voltar assim que os adeptos sejam novamente autorizados nos estádios - disse o cantor ao site oficial do clube.

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