Ed Sheeran dá nome de Antarctica à filha após concebê-la no continente

De acordo com uma fonte ao jornal britânico The Sun, o nome da filha do cantor Ed Sheeran, 29, com a esposa Cherry foi escolhido com base no local onde ela foi concebida: na Antártida.
Segundo a publicação, a viagem do casal ao Polo Sul no fim do ano passado rendeu o fruto. "Eles viram a Antártida como um lugar especial e sentiram que também funcionaria como nome. Eles queriam que o nome da filha significasse algo", disse a fonte. A filha se chama Lyra Antarctica.
Ed Sheeran usou as redes sociais na madrugada desta terça-feira (1) para anunciar que é pai. O cantor britânico disse que sua esposa, Cherry Seabor, deu à luz primeira filha do casal na semana passada.
Segundo ele, Lyra Antarctica chegou ao mundo linda e saudável. "Estamos completamente apaixonados por ela. Mãe e bebê estão indo muito bem e estamos nas nuvens aqui", escreveu o músico. Bastante discreto em relação à vida pessoal, Sheeran pediu privacidade.
"Esperamos que vocês respeitem a nossa privacidade neste momento. Com muito amor e vejo vocês quando chegar a hora de voltar, Ed", afirmou.
Sheeran e a esposa são amigos de infância e mantém uma relação desde 2015. Em entrevista ao jornal The Sunday Times, em 2017, o cantor afirmou que "conhecer pessoas era genial mas a única que ficaria é com Cherry."
Os dois se casaram em 2018, em uma cerimônia discreta só para amigos e familiares em Veneza, na Itália. O próprio Ed Sheeran meses depois, revelou que já estava casado durante uma entrevista. Ele falava sobre o álbum "No.6 Collaborations Project", lançado ano passado, quando deixou escapar que uma das músicas era inspirada na esposa.