Novo trailer de 'Venom' mostra transformação de Eddie Brock

Um novo trailer do filme Venom foi lançado pela Sony Pictures nesta terça-feira, 31. O longa vai contar uma história paralela ao universo cinematográfico da Marvel sobre o arqui-inimigo do Homem-Aranha, Venom.
Eddie Brock (Tom Hardy) é um jornalista investigativo que ao entrar em um laboratório farmacêutico é infectado por uma criatura do espaço, de uma espécie chamada simbionte. Ele luta para não ficar sob controle do alienígena, que quer fugir de Carlton Drake, interpretado por Riz Ahmed, o médico que capturou o simbionte para ser estudado.
O trailer também traz elementos de comédia e mostra o conflito entre a onda de destruição desenfreada causada por Venom e a hesitação inicial de Brock com os poderes que o simbionte lhe dá. A prévia também revela Riot, o simbionte que toma conta de Carlton Drake e que servirá como o antagonista do filme.