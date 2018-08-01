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Novo trailer de 'Venom' mostra transformação de Eddie Brock

Filme sobre o arqui-inimigo do Homem-Aranha será lançado em outubro de 2018

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 01:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 01:57
A Sony divulgou um novo trailer de 'Venom', que vai contar a história do homônimo arqui-inimigo do Homem-Aranha Crédito: Reprodução de cena do trailer de ENTITY_apos_ENTITYVenomENTITY_apos_ENTITY/Columbia Pictures
Um novo trailer do filme Venom foi lançado pela Sony Pictures nesta terça-feira, 31. O longa vai contar uma história paralela ao universo cinematográfico da Marvel sobre o arqui-inimigo do Homem-Aranha, Venom.
Eddie Brock (Tom Hardy) é um jornalista investigativo que ao entrar em um laboratório farmacêutico é infectado por uma criatura do espaço, de uma espécie chamada simbionte. Ele luta para não ficar sob controle do alienígena, que quer fugir de Carlton Drake, interpretado por Riz Ahmed, o médico que capturou o simbionte para ser estudado.
O trailer também traz elementos de comédia e mostra o conflito entre a onda de destruição desenfreada causada por Venom e a hesitação inicial de Brock com os poderes que o simbionte lhe dá. A prévia também revela Riot, o simbionte que toma conta de Carlton Drake e que servirá como o antagonista do filme.

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