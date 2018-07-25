Novo 'Missão: Impossível' é o filme de ação do ano

Tom Cruise se aventurando como Ethan Hunt Crédito: Paramount Pictures

Aparentemente não há nada que Tom Cruise não possa fazer  a franquia Missão: Impossível é a maior prova disso. Depois de escapar de um tanque no primeiro filme, se pendurar em pedras no segundo, filmar sob um caminhão descontrolado no terceiro, encarar o maior prédio do mundo (duas vezes!!) em Protocolo Fantasma e (finalmente) ficar preso por um cabo de aço a um avião levantando voo no quinto filme, Nação Secreta, o ator de 56 anos completados no último dia 3 de julho volta com tudo (e um tornozelo quebrado em cena) para o sexto capítulo daquela que talvez seja a maior franquia de ação do cinema atual, que convive com uma overdose de uniformes coloridos e superpoderes.

Missão: Impossível  Efeito Fallout estreia amanhã nos cinemas do Estado. Novamente dirigido por Christopher McQuarrie, o primeiro diretor a voltar ao comando de um filme da franquia, a nova aventura pela primeira vez traz conexões diretas com o filme anterior  e até por isso a manutenção de McQuarrie foi acertada. Além da equipe da IMF, também estão de volta Ilsa Faust (Rebecca Ferguson), o vilão Solomon Lane (Sean Harris) e Alan Hunley (Alec Baldwin), todos em papéis importantes.

PASSADO

Em Efeito Fallout, Ethan Hunt e sua equipe precisam se virar após uma missão não sair como planejado e, mais uma vez, a existência da IMF é questionada.

Henry Cavill vive o violento August Walker Crédito: Paramount Pictures

Como já havia sido ventilado antes, o passado de Hunt finalmente volta para persegui-lo  o novo filme recupera acontecimentos dos anteriores e Ethan tem que lidar com as consequências de seus atos e, pior, fazer escolhas. Tudo sob os olhares do bigodudo August Walker (Henry Cavill), um mortal agente da CIA que passa a vigiar todos os passos de Hunt.

O roteiro ainda tem tempo, nas mais de duas horas de filme, para apresentar a interessante Viúva Branca (Vanessa Kirby), uma personagem meio noir que representa para Ethan a vida que ele poderia ter tido. Novamente: escolhas.

AÇÃO

A trama pode não trazer novidade, mas é certo que o espectador sairá do cinema satisfeito com o que viu em tela. Missão: Impossível  Efeito Fallout talvez seja o melhor filme de ação de 2018 e, novamente talvez, o melhor filme da franquia iniciada nos cinemas em 1996.

As sequências de ação são grandiosas e McQuarrie parece ter melhorado muito neste quesito. Os embates físicos entre Hunt e Walker são brutais, e o ator que ficou famoso com o Super-homem se sai bem em um papel menos nobre.