Novo filme de Maisa ganha trailer com Fernanda Gentil

Longa é baseado em livro de Thalita Rebouças

Publicado em 11 de julho de 2019 às 12:31

 - Atualizado há 6 anos

Maisa Silva será Júlia no filme "Ela Disse, Ele Disse" Crédito: Divulgação

O novo filme de que participa Maisa Silva, até agora, é "Ela Disse, Ele Disse". A obra é baseada no livro da escritora Thalita Rebouças e ganhou trailer na última quarta-feira (10). 

O filme traz as perspectivas da protagonista Rosa, personagem de Duda Matte, e Leo, personagem de Marcus Bessa. Os dois são adolescentes e precisam se adaptar ao primeiro ano novo em um colégio diferente. A história basicamente mostra como meninas e meninos sentem a mesma coisa, mas acabam se manifestando de jeitos diferentes. 

Dirigido por Claudia Castro, o longa terá a estreia de Fernanda Gentil como atriz. Ela será a mãe de Rosa, a Paloma. "A Paloma é uma mãe que tenta acompanhar muito o mundo da filha, tenta falar de igual para igual, ser amiga, mas também cobra, dá bronca, paga os micos dela como mãe. E eu me vejo muito nela, nesse sentido de querer sempre estar perto custe o que custar”, disse a jornalista, à revista Caras. 

