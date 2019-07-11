Novo filme de Maisa ganha trailer com Fernanda Gentil

O filme traz as perspectivas da protagonista Rosa , personagem de Duda Matte , e Leo , personagem de Marcus Bessa . Os dois são adolescentes e precisam se adaptar ao primeiro ano novo em um colégio diferente. A história basicamente mostra como meninas e meninos sentem a mesma coisa, mas acabam se manifestando de jeitos diferentes.

Dirigido por Claudia Castro, o longa terá a estreia de Fernanda Gentil como atriz. Ela será a mãe de Rosa, a Paloma. "A Paloma é uma mãe que tenta acompanhar muito o mundo da filha, tenta falar de igual para igual, ser amiga, mas também cobra, dá bronca, paga os micos dela como mãe. E eu me vejo muito nela, nesse sentido de querer sempre estar perto custe o que custar”, disse a jornalista, à revista Caras.