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Lançamento

Novo álbum de Prince traz cantor ao piano

'Piano & A Microphone 1983' será lançado nesta sexta-feira, 21
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2018 às 12:24

Publicado em 19 de Setembro de 2018 às 12:24

Os fãs de Prince que esperam escutar sua habitual guitarra cheia de efeitos podem se surpreender com um dos primeiros álbuns oficiais lançados desde a sua morte, há mais de dois anos, no qual ele aparece tocando piano e num ritmo de jazz. Piano & A Microphone 1983 traz Prince simplesmente improvisando em frente a um piano, cantando Purple Rain e outras canções numa gravação única feita num estúdio em sua casa, há 35 anos. A Warner Bros. Records vai lançá-la em formatos de CD, vinil e digital nesta sexta-feira, 21.
. Crédito: Reprodução/Instagram @underthepurplemoon
Em uma fita cassete, a gravação de 35 minutos volta ao ponto de partida da música de Prince, segundo Try Carter, assessor do patrimônio do artista. Prince estava no meio da turnê Piano & A Microphone quando, aos 57 anos, morreu de uma overdose acidental de fentanil em sua casa-estúdio Paisley Park, no Estado norte-americano de Minnesota, em 21 de abril de 2016, uma semana depois de fazer um show em Atlanta.
"Foi alucinante ouvir essa interpretação crua e simples", lembrou Carter. "Senti que o passo correto a se seguir era permitir que o mundo ouvisse essa versão." Ele a qualifica como uma "sessão de improviso", voltada aos amantes de música, e não a fanáticos.
Exceto por alguns trechos, a gravação soa limpa e é apresentada do começo ao fim como Prince a gravou em sua casa em Chanhassen, Minnesota, que hoje está demolida, anos antes de seu bem-sucedido filme e trilha sonora de 1984, Purple Rain.
Prince apresenta 17 Days, lado B do sucesso When Doves Cry, uma rápida Purple Rain, que se tornaria seu clássico da guitarra; A Case of You, de Joni Mitchell, International Lover de seu disco de 1982, 1999 e Strange Relationship, que não lançou oficialmente até seu álbum de 1987, Sign 'O' The Times. Ele improvisa riffs e recorre ao piano enquanto canta com sua voz forte e clara.

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