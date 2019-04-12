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CINEMA

Nova versão de 'As Panteras' com Kristen Stewart tem imagens divulgadas

Sob direção de Elizabeth Banks, longa será continuação da franquia

Publicado em 12 de Abril de 2019 às 14:52

Publicado em 

12 abr 2019 às 14:52
12/04/2019 - Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska e Elizabeth Banks estão no elenco de "As Panteras" Crédito: Chiabella James
Foram divulgadas as primeiras imagens das atrizes Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska na nova versão de "As Panteras" para o cinema. Sob direção de Elizabeth Banks, que também estará no elenco, o longa estreia em 15 de novembro.
Banks adianta que a produção não é um 'remake' da franquia, mas uma continuação da história, que incorpora eventos da série de TV original dos anos 1970 e dos filmes dos anos 2000.
12/04/2019 - Ella Balinska, Kristen Stewart e Naomi Scott em cena de "As Panteras" Crédito: Reprodução/Entertainment Weekly
Em entrevista à revista Entertainment Weekly, que divulgou as primeiras fotos, a diretora revela que Charlie - o dono da agência de detetives que convoca o trio para missões - está bilionário. Por isso, as suas agentes estão com o visual repaginado e terão missões em todas as partes do mundo.
"Charles Townsend é mais rico do que nunca, então ele transformou o negócio em uma agência de espionagem global", afirma a diretora. O trio terá missões em Istambul, Berlim, Hamburgo e outras cidades. 
12/04/2019 - Kristen Stewart e Elizabeth Banks em cena de "As Panteras" Crédito: Reprodução/Entertainment Weekly
O trio é formado por Sabina Wilson (Kristen Stewart), Jane Kano (Ella Balinska) e Elena Houghlin (Naomi Scott). "Foi importante fazer um filme sobre as mulheres trabalhando juntas e se apoiando mutuamente, e não fazer um filme sobre seus envolvimentos românticos ou sobre o fato das mães delas não telefonarem o suficiente", afirma a diretora.
A voz do chefe enigmático das Panteras na série de TV e nos filmes era do ator John Forsythe, que morreu em 2010. A diretora afirma que houve um esforço para que a voz seja semelhante. "A voz vai soar muito familiar. Tentamos imitar a voz de Forsythe da melhor maneira que podíamos. Queremos uma sensação real de continuidade no filme", afirma a diretora.
12/04/2019 - Kristen Stewart (à frente) em cena de "As Panteras" Crédito: Chiabella James/Sony
"As Panteras" foi uma série de sucesso na TV no fim dos anos 1970, protagonizada por Jaclyn Smith, Farrah Fawcett, Cheryl  Ladd e Kate Jackson. A  primeira versão da história para os cinemas teve no elenco o trio Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu em 2000. As mesmas atrizes apareceram na sequência "As Panteras Detonando" (2003).

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