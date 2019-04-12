Nova versão de 'As Panteras' com Kristen Stewart tem imagens divulgadas

12/04/2019 - Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska e Elizabeth Banks estão no elenco de "As Panteras" Crédito: Chiabella James

Foram divulgadas as primeiras imagens das atrizes Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska na nova versão de "As Panteras" para o cinema. Sob direção de Elizabeth Banks, que também estará no elenco, o longa estreia em 15 de novembro.

Banks adianta que a produção não é um 'remake' da franquia, mas uma continuação da história, que incorpora eventos da série de TV original dos anos 1970 e dos filmes dos anos 2000.

12/04/2019 - Ella Balinska, Kristen Stewart e Naomi Scott em cena de "As Panteras" Crédito: Reprodução/Entertainment Weekly

Em entrevista à revista Entertainment Weekly, que divulgou as primeiras fotos, a diretora revela que Charlie - o dono da agência de detetives que convoca o trio para missões - está bilionário. Por isso, as suas agentes estão com o visual repaginado e terão missões em todas as partes do mundo.

"Charles Townsend é mais rico do que nunca, então ele transformou o negócio em uma agência de espionagem global", afirma a diretora. O trio terá missões em Istambul, Berlim, Hamburgo e outras cidades.

12/04/2019 - Kristen Stewart e Elizabeth Banks em cena de "As Panteras" Crédito: Reprodução/Entertainment Weekly

O trio é formado por Sabina Wilson (Kristen Stewart), Jane Kano (Ella Balinska) e Elena Houghlin (Naomi Scott). "Foi importante fazer um filme sobre as mulheres trabalhando juntas e se apoiando mutuamente, e não fazer um filme sobre seus envolvimentos românticos ou sobre o fato das mães delas não telefonarem o suficiente", afirma a diretora.

A voz do chefe enigmático das Panteras na série de TV e nos filmes era do ator John Forsythe, que morreu em 2010. A diretora afirma que houve um esforço para que a voz seja semelhante. "A voz vai soar muito familiar. Tentamos imitar a voz de Forsythe da melhor maneira que podíamos. Queremos uma sensação real de continuidade no filme", afirma a diretora.

12/04/2019 - Kristen Stewart (à frente) em cena de "As Panteras" Crédito: Chiabella James/Sony