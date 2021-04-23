Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

Nova temporada do Power Couple Brasil estreia em maio

Adriane Galisteu comanda o reality de casais

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 15:31

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 abr 2021 às 15:31
Marido de Nicole Bahls, Marcelo Bimbi em uma das provas da edição de 2019
Marido de Nicole Bahls, Marcelo Bimbi em uma das provas da edição de 2019 Crédito: Divulgação/Record TV
A nova temporada do Power Couple Brasil, um dos programas de maior sucesso da TV Record, estreia em maio, sob o comando da apresentadora Adriane Galisteu. Participam da competição 13 casais de diferentes perfis, personalidades e áreas de atuação diferentes na disputa por um prêmio.
No programa, os casais vão passar por uma série de desafios de afinidade valendo dinheiro para testar o quanto se conhecem. Mas para se dar bem no jogo, marido e mulher precisam confiar um no outro e saber apostar até R$ 40 mil.
Os casais que cumprirem a tarefa proposta na prova ficam com o dinheiro, que será acumulado até a grande final. A dupla vencedora leva como prêmio o valor obtido ao longo da temporada.
A cada semana, a prova dos casais vai definir quem para a temida DR, o que significa ser eliminado da competição. O casal que vencer o desafio fica imune e se livra da eliminação.
Os três casais que vão para a DR são definidos por quem acumular o pior saldo financeiro da semana, quem perder a prova de casais e por indicação dos outros participantes do programa.

Veja Também

"Malhação Sonhos": elenco fala dos sonhos alcançados após a novela

No Limite ganha novo teaser; relembre provas marcantes da competição

Bem Juntinhos leva público à intimidade de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert

Após essa etapa, quem define quem fica é o telespectador que vai votar para tentar salvar seu casal preferido da eliminação, que acontece sempre às quintas-feiras.
Esta temporada do reality de casais será comandada por Adriane Galisteu, 47, que retornou à Record após 18 anos. Ela substitui Gugu Liberato (1959-2019) no comando de um dos realities de maior sucesso da emissora, que também já teve Roberto Justus como apresentador.
Galisteu começou a carreira artística nos anos 1980 como cantora no grupo Meia Soquete. Mas ficou nacionalmente conhecida no início dos anos 1990, devido ao seu namoro com o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna (1960-1994).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede do STF
Os ministros do STF e os abusos de poder
Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados