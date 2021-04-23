Nova temporada do Power Couple Brasil estreia em maio

Marido de Nicole Bahls, Marcelo Bimbi em uma das provas da edição de 2019 Crédito: Divulgação/Record TV

A nova temporada do Power Couple Brasil, um dos programas de maior sucesso da TV Record, estreia em maio, sob o comando da apresentadora Adriane Galisteu. Participam da competição 13 casais de diferentes perfis, personalidades e áreas de atuação diferentes na disputa por um prêmio.

No programa, os casais vão passar por uma série de desafios de afinidade valendo dinheiro para testar o quanto se conhecem. Mas para se dar bem no jogo, marido e mulher precisam confiar um no outro e saber apostar até R$ 40 mil.

Os casais que cumprirem a tarefa proposta na prova ficam com o dinheiro, que será acumulado até a grande final. A dupla vencedora leva como prêmio o valor obtido ao longo da temporada.

A cada semana, a prova dos casais vai definir quem para a temida DR, o que significa ser eliminado da competição. O casal que vencer o desafio fica imune e se livra da eliminação.

Os três casais que vão para a DR são definidos por quem acumular o pior saldo financeiro da semana, quem perder a prova de casais e por indicação dos outros participantes do programa.

Após essa etapa, quem define quem fica é o telespectador que vai votar para tentar salvar seu casal preferido da eliminação, que acontece sempre às quintas-feiras.

Esta temporada do reality de casais será comandada por Adriane Galisteu, 47, que retornou à Record após 18 anos. Ela substitui Gugu Liberato (1959-2019) no comando de um dos realities de maior sucesso da emissora, que também já teve Roberto Justus como apresentador.