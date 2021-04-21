"Malhação Sonhos": elenco fala dos sonhos alcançados após a novela

Pedro (Rafael Vitti) e Karina (Isabella Santoni) formam o casal preferido do público em "Malhação Sonhos" Crédito: Rede Globo/Divulgação

O público pediu e a Rede Globo atendeu. Para os criadores e elenco de "Malhação Sonhos" (2014), que está volta as tardes da emissora desde janeiro após sete anos de sua exibição original, é tempo de celebrar e relembrar momentos inesquecíveis da trama e dos bastidores de uma das temporadas de maior sucesso da franquia.

Escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm, "Malhação Sonhos" é lembrada com carinho não só pelo público, mas também por todos que participaram da obra. A trama, que aborda o amadurecimento dos jovens ao longo da busca pelos seus sonhos, é ambientada, principalmente, em dois universos: a Escola de Arte Ribalta e a Academia de Lutas do Gael. São nestes ambientes que diversas tribos (de jovens e adultos) convivem diariamente em busca de seus sonhos e, consequentemente, de aprendizado e novas relações.

Para Rafael Vitti, a reexibição deixa todo o time muito feliz. "Estamos eufóricos! Para a maioria de nós do elenco, esse trabalho foi nossa primeira grande oportunidade. Colocamos muita energia nesse projeto que chega novamente em um momento em que precisamos cada vez mais de arte. Para mim, este trabalho foi um primeiro passo de muito boa sorte, que me proporcionou realizar outros sonhos. Através do trabalho, conheci minha esposa, tive minha filha - um sonho que sempre cultivei", afirma o ator que faz o personagem Pedro.

Já Isabella Santoni afirma que o "folheteen" traz uma mensagem muito forte de superação. "A história mostra que às vezes é preciso se reinventar. Karina, minha personagem, me ajudou a não desistir, a me superar, a correr atrás dos meus objetivos. A novela foi um divisor de águas na minha vida. Me abriu muitas portas. De lá pra cá, realizei muitos sonhos: pude morar perto do mar, comprei casa, carro, viajei. Proporcionei sonhos para mim e minha família, e são muitos sonhos. Possibilitei até que minha avó conhecesse o Roberto Carlos. E tem muito ainda para ser realizado".

Duca (Arthur Aguiar) e Bianca (Bruna Hamu) formaram um dos casais da trama Crédito: Rede Globo/Renato Rocha Miranda

Arthur Aguiar, que vive Duca, concorda com a amiga. "Essa 'Malhação' fala sobre o que é ter um sonho e como realizá-lo. Não é fácil, há um processo longo e é assim na trama como na vida. As dificuldades são debatidas o tempo inteiro. É uma novela que mostra que para se alcançar um sonho é preciso trabalhar constantemente até chegar ao objetivo. De fato, foi um divisor de águas e hoje eu percebo isso com muito mais nitidez. Nossa conexão era - e ainda é - muito grande e o maior segredo era a nossa união", avalia.

Bruna Hamú, a Bianca da trama, complementa: "'Malhação Sonhos’ fala sobre nunca deixar de acreditar e ter fé no que se está fazendo. Mesmo quando parece que as coisas estão desmoronando, é aquilo que vai te impulsionar, te transformar internamente e dar novos caminhos para chegar ao desejado. Este trabalho me transformou pessoalmente e como atriz. A gente sabia que era feliz e que portas seriam abertas a partir dali. Meu grande sonho sempre foi ser mãe e hoje tenho meu filho", confessa.

Bonitão: na trama, Eriberto Leão vive o lutador Gael Crédito: Rede Globo/Tatá Barreto

Eriberto Leão destaca que este trabalho lhe trouxe maturidade e relembra seu primeiro contato com a história. "Cresci muito como ator e como pessoa. ‘Malhação Sonhos’ tem algo de muito especial para a minha vida pessoal e profissional, é um projeto cheio de coincidências significativas, de aprendizado. A gente conseguiu provar que a vida é sonhada através da nossa arte. Uma frase do Raul Seixas rege a minha vida: 'Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto, é realidade", conta o ator, intérprete de Gael, par de Emanuelle Araújo, que vive Dandara.

Emanuelle, inclusive, também lembra com carinho a troca com o elenco. "A gente colou na rapaziada e muitas coisas lindas aconteceram. É um elenco de muita unicidade e muito amor. O mais interessante nesse trabalho foi que os meninos estavam com aquela empolgação dos primeiros passos artísticos na televisão, o que nos contagiou. Depois dali, parti para lugares muito mais pessoais: meu primeiro disco solo, por exemplo. Esse caminho mais independente veio depois da completude de um coletivo que eu encontrei na 'Malhação'", rememora.

PAIXÃO

A história de ‘Malhação Sonhos’ se mantém viva na memória afetiva de uma geração e, com a nova exibição, será uma oportunidade pra conquistar um novo público. Rosane Svartman conta que a inspiração para a trama surgiu no trânsito, no meio de uma tempestade.

“Eu e Paulo estávamos parados na Av. Niemeyer (avenida da zona sul do Rio de Janeiro) e começamos a pensar em uma Malhação que fosse também um musical e que a gente pudesse usar a arte e seus vários elementos para falar de superação”, lembra a autora.

Seu parceiro Paulo Halm complementa: “fomos juntando as peças e precisávamos de um arco dramatúrgico que sustentasse isso, com trechos de músicas espalhados por várias cenas. Sempre gostei muito de encenação, da metalinguística e fomos juntando o que podíamos nesse nosso repertório. Os elementos básicos do nosso brainstorm rolaram no meio de um toró”, relembra o autor.

Um dos casais de maior sucesso da internet , o #Perina, formado por Pedro e Karina, personagens de Rafael Vitti e Isabella Santoni, foi inspirado em ‘A Megera Domada’, de Shakespeare, e tem seu fã-clube ativo até hoje. Por falar em dias atuais, no vídeo abaixo você pode conferir como estão atualmente os atores da trama.

“É um casal inspirado em Shakespeare, de opostos complementares, cada um em seu universo. Eles têm aquela implicância do primeiro amor que traz uma memória afetiva para todo mundo. Os fãs do casal #Perina continuam torcendo até hoje. Está sendo uma delícia reviver, relembrar e agora sofrer e torcer por eles como espectador também”, complementa Isabella.

Como nunca é demais lembrar, "Malhação Sonhos" vai ao ar de segunda a sexta-feira, logo após "Vale a Pena Ver de Novo", na sua telinha da TV Gazeta.