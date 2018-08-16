Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
TELEVISÃO

Nova série vai contar a história dos 'descendentes' da família real russa

Com elenco estrelado, The Romanoffs vai estrear na Amazon Prime Video em outubro

Publicado em 15 de Agosto de 2018 às 21:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2018 às 21:06
A Amazon Prime Video divulgou o novo trailer da comédia 'The Romanoffs', que vai contar histórias de supostos descendentes da família imperial russa Crédito: YouTube/Prime Video
A Prime Video, plataforma de streaming da Amazon, divulgou na terça-feira, 14, o novo trailer da minissérie The Romanoffs, criada por Matthew Weiner, produtor da premiada série Mad Men. Uma mistura de drama e comédia, a trama vai contar a história de várias pessoas que se apresentam como descendentes dos Romanov, a família imperial da Rússia que foi morta durante a Revolução Russa de 1917.
Os oito episódios, escritos e dirigidos por Weiner, vão se passar em sete países e terão como enredo um grupo de pessoas que se apresenta como sendo da dinastia Romanov. O primeiro episódio, The Violet Hour vai contar com Marthe Keller, Aaron Eckhart, Ines Melab e Louise Bourgoin no elenco, enquanto o segundo, The Royal We, terá Corey Stoll, Kerry Bishe, Janet Montgomery e Noah Wyle como protagonistas.
Christina Hendricks, John Slattery, Jay R. Ferguson, Cara Buono, Isabelle Huppert, Diane Lane, Amanda Peet, Jack Huston e Annet Mahendru são outros destaques do elenco da minissérie. Os dois primeiros episódios estreiam no Prime Video no próximo dia 12 de outubro e os seis restantes semana a semana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados