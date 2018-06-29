Nova série da Netflix, dos criadores de 'Os Simpsons', ganha trailer Crédito: Reprodução/Divulgação

A Netflix divulgou nesta quinta-feira, 28, um teaser de sua nova animação, (Des)Encanto. Do diretor de Os Simpsons, o desenho tem temática medieval e, por isso, internautas disseram que é uma mistura do seriado animado com Game of Thrones.

"Eu poderia descrever sem falar da concorrência, mas não vou me segurar: Os Simpsons + Game of Thrones = (Des)Encanto. 17 de Agosto, por favor não demore", publicou a conta da plataforma de streaming no Twitter.