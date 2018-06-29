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Nova série da Netflix, dos criadores de 'Os Simpsons', ganha trailer

(Des)Encanto conta as aventuras de Bean, 'uma jovem princesa alcoólatra, seu elfo chamado Elfo e sua 'demônia' pessoal Luci'. Em sua jornada, o trio encontra 'ogros, espíritos, trolls, harpias, diabinhos e muitos humanos tolos'

Publicado em 29 de Junho de 2018 às 11:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2018 às 11:56
Nova série da Netflix, dos criadores de 'Os Simpsons', ganha trailer Crédito: Reprodução/Divulgação
A Netflix divulgou nesta quinta-feira, 28, um teaser de sua nova animação, (Des)Encanto. Do diretor de Os Simpsons, o desenho tem temática medieval e, por isso, internautas disseram que é uma mistura do seriado animado com Game of Thrones.
"Eu poderia descrever sem falar da concorrência, mas não vou me segurar: Os Simpsons + Game of Thrones = (Des)Encanto. 17 de Agosto, por favor não demore", publicou a conta da plataforma de streaming no Twitter.
"Você viu o futuro em Futurama e o presente em Springfield. Então, qual é o terceiro passo? O passado, é claro: bem vindo a Dreamland!", anuncia o teaser. Futurama é a outra animação do criador Matt Groening.

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