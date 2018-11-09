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QUADRINHOS

Nos 80 anos do Superman, HQ revela os bastidores da criação do personagem

Graphic novel biográfica 'A História de Joe Shuster' narra as vidas dos criadores do personagem

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 18:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2018 às 18:00
Não é pássaro, tampouco avião: a criação do roteirista Jerry Siegel e do ilustrador Joe Shuster foi o protótipo do que hoje conhecemos como super-herói. Celebrando os 80 anos da primeira publicação do Superman na edição nº 1 da revista Action Comics, chega ao Brasil A História de Joe Shuster: O Homem por Trás do Superman (editora Aleph), biografia em quadrinhos do artista que criou um ícone da cultura pop, que conta com roteiro do autor alemão Julian Voloj e ilustrações do quadrinista italiano Thomas Campi.
09/11/2018 - Joe Shuster 'voa' com o sucesso do Superman Crédito: Editora Aleph
"Sem Superman, não teríamos todos os super-heróis que temos hoje. Tenho certeza disso", afirma Campi em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo. "Não é só porque foi o primeiro super-herói, mas porque era o início da indústria de quadrinhos na América. Se não fosse por esse personagem, creio que esse tipo de história não existiria hoje", acrescenta o ilustrador.
>> SUPERMAN COMPLETA 80 ANOS COM MUITAS SURPRESAS
A ideia original do roteiro de Voloj era contar a criação do Superman pelo ponto de vista tanto de Siegel quanto de Shuster, mas ele teve acesso às correspondência do artista no acervo da Columbia University e ficou fascinado com sua história. "Essas cartas falavam sobre sua situação de pobreza, o que me fez decidir torná-lo o narrador dessa história. Normalmente você não escuta falar de Joe Shuster, porque Jerry Siegel era a força motriz da dupla. Mas foi Joe quem realmente criou o imaginário do super-herói", conta o roteirista.
09/11/2018 - Siegel e Shuster veem homem fantasiado como Superman Crédito: Editora Aleph
Campi utiliza um estilo quase aquarelado que lembra pinturas de Edward Hopper para contar a história. Ao mostrar tirinhas antigas durante a graphic novel, o ilustrador reproduz o traço de quadrinistas clássicos como Winsor McCay, Will Eisner e do próprio Shuster com perfeição.
Filho de imigrantes judeus - sua mãe, cansada dos pogroms (perseguição deliberada de um grupo étnico ou religioso) na Rússia, foi para a América tentar a vida com o marido, que ela conheceu na Holanda -, Shuster passava os dias de infância no cinema em que seu tio trabalhava como projecionista, o que o fez ser cinéfilo desde criança.
Na época, lia quadrinhos clássicos como Os Sobrinhos do Capitão, Boob McNutt e Little Nemo. Joe compartilhava com o amigo de infância e colega de escola Jerry Siegel as paixões por cultura pop, literatura pulp e filmes. Não por acaso, uma de suas maiores influências visuais era Frank Paul, ilustrador das capas da revista Amazing Stories, do lendário editor Hugo Gernsback - que apresentou ao mundo autores como Isaac Asimov, Robert Heinlein e Arthur C. Clarke e hoje dá nome ao mais prestigiado prêmio da ficção científica.
A ideia original de um personagem que usava seus poderes sobre-humanos para combater o crime foi concebida por Siegel aos 19 anos, em 1933. No entanto, A História de Joe Shuster mostra que o caminho até a publicação, cinco anos mais tarde, foi bastante tortuoso.
09/11/2018 - Executivos da National Comics, dona da 'Action Comics', onde o Superman foi publicado Crédito: Editora Aleph

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