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TELEVISÃO

Nickelodeon exibe episódios inéditos de 'Bob Esponja', que faz 20 anos

História, que se passa na Fenda do Biquíni, é homenageada nesta semana

Publicado em 

19 fev 2019 às 19:43

Publicado em 19 de Fevereiro de 2019 às 19:43

19/02/2019 - 'Bob Esponja' completa 20 anos e recebe homenagem de Nickelodeon Crédito: Divulgação/ Nickelodeon
Bob Esponja Calça Quadrada, Patrick, Seu Sirigueijo, Lula Molusco, Plankton, Sandy. A história dos personagens que vivem na Fenda do Biquíni completa 20 anos e é homenageada pelo canal Nickelodeon nesta semana.
Até esta quinta-feira, 21, serão exibidos quatro episódios inéditos do desenho animado de Stephen Hillenburg, que morreu em novembro do ano passado, aos 57 anos. Além disso, a emissora vai apresentar um capítulo aleatório e reprisado na sexta-feira. Todos serão às 16h.
Sem spoiler, a costumeira tentativa de roubo da fórmula secreta do hambúrguer de siri por Plankton é esperada. Assim como o amor que Bob Esponja tem pelo Siri Cascudo e sua profissão.
Um novo filme de Bob Esponja é esperado para os cinemas em 2020. A história contará a origem do personagem e já desperta a curiosidade dos fãs do desenho.

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