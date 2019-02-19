Nickelodeon exibe episódios inéditos de 'Bob Esponja', que faz 20 anos

19/02/2019 - 'Bob Esponja' completa 20 anos e recebe homenagem de Nickelodeon Crédito: Divulgação/ Nickelodeon

Bob Esponja Calça Quadrada, Patrick, Seu Sirigueijo, Lula Molusco, Plankton, Sandy. A história dos personagens que vivem na Fenda do Biquíni completa 20 anos e é homenageada pelo canal Nickelodeon nesta semana.

Até esta quinta-feira, 21, serão exibidos quatro episódios inéditos do desenho animado de Stephen Hillenburg, que morreu em novembro do ano passado, aos 57 anos. Além disso, a emissora vai apresentar um capítulo aleatório e reprisado na sexta-feira. Todos serão às 16h.

Sem spoiler, a costumeira tentativa de roubo da fórmula secreta do hambúrguer de siri por Plankton é esperada. Assim como o amor que Bob Esponja tem pelo Siri Cascudo e sua profissão.