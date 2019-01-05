Netflix usa pagode 'Cilada', do Molejo, para divulgar série You

A Netflix resolveu colocar uma pitada brasileira em sua série You. O site divulgou, em seu canal oficial no YouTube, uma paródia da música "Cilada", sucesso do grupo de pagode Molejo.
O vídeo, divulgado nesta sexta (4), tem cenas da série dublados, com a protagonista, Beck (Elizabeth Leil), interpreta os versões do pagode. O vídeo pode ser visto abaixo.
A música tem tudo a ver com a trama. Nela, Joe (Penn Badgle) é gerente de uma livraria de Nova York que se apaixona por Beck, estudante de literatura e que deseja ser escritora. A jovem também gosta dele, mas percebe que um relacionamento entre eles pode ser perigoso.
Joe começa a perseguir Beck enlouquecidamente. Usando todas as ferramentas possíveis, o rapaz começa a remover tudo o que pode atrapalhar um relacionamento entre os dois.
You foi baseada no livro de mesmo nome da escritora americana Caroline Kepnes. A primeira temporada foi exibida pelo canal Lifetime e distribuída pela Netflix. Já a segunda temporada será produzida como conteúdo original da Netflix e será baseada no livro Hidden Books, continuação da publicação You.