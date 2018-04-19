Netflix traz novidades no elenco da 3ª temporada de 'Stranger Things'

Cary Elwes e Jake Busey estarão na terceira temporada de Stranger Things Crédito: Reprodução

A terceira temporada de "Stranger Things" estreia apenas em 2019, mas algumas novidades já estão sendo reveladas pela Netflix. Nesta quarta-feira, 18, a plataforma para streaming de filmes adiantou dois novos atores que vão participar da trama.

Jake Busey, que já atuou em "Tropas Estrelares" e "Agentes da S.H.I.E.L.D", vai interpretar Bruce, um jornalista do The Hawkins Post, jornal da cidade onde se passa a história.