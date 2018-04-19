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SÉRIE

Netflix traz novidades no elenco da 3ª temporada de 'Stranger Things'

Serão incrementados os personagens de um jornalista e o prefeito de Hawkins

Publicado em 19 de Abril de 2018 às 16:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2018 às 16:38
Cary Elwes e Jake Busey estarão na terceira temporada de Stranger Things Crédito: Reprodução
A terceira temporada de "Stranger Things" estreia apenas em 2019, mas algumas novidades já estão sendo reveladas pela Netflix. Nesta quarta-feira, 18, a plataforma para streaming de filmes adiantou dois novos atores que vão participar da trama.
Jake Busey, que já atuou em "Tropas Estrelares" e "Agentes da S.H.I.E.L.D", vai interpretar Bruce, um jornalista do The Hawkins Post, jornal da cidade onde se passa a história.
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A outra adição é Cary Elwes, ator que já participou de filmes como "Dias de Trovão" e "Princesa Prometida" - e que vai fazer uma participação especial em "Stranger Things" como o prefeito Kline.

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