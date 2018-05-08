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CINEMA

Netflix quer comprar direitos de exibição do filme que abre Cannes

Dirigido pelo iraniano Asghar Farhadi, 'Everybody knows' será exibido nesta terça

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 22:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2018 às 22:39
Penélope Cruz e Javier Bardem em cena de 'Everybody knows', de Ashgar Farhadi Crédito: Reprodução
O duelo de titãs envolvendo o Festival de Cannes, que começa nesta terça e vai até o dia 19, e a Netflix está longe de acabar. No capítulo mais recente, a "Variety", veículo que cobre a indústria de cinema, publicou que a gigante do streaming demonstrou interesse em comprar os direitos de exibição de "Everybody knows", de Asghar Farhadi, com Penélope Cruz e Javier Bardem.
Se a compra for confirmada, pode ser que o festival francês tenha de engolir a plataforma como participante de sua seleção - a despeito de todas as restrições impostas aos filmes da empresa.
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O atrito começou em abril, quando a organização de Cannes anunciou que os filmes da Netflix não seriam elegíveis para a mostra competitiva. A decisão foi tomada por pressão dos exibidores franceses, um lobby poderoso no país, onde a janela de exibição de longas-metragens em plataformas de streaming é de no mínimo 3 anos.
No ano passado, a Netflix estava presente na seleção oficial do festival francês com dois títulos: "Okja" e "Os Meyerowitz: Família não se escolhe". Este ano, todos os filmes em competição devem ter exibição nos cinemas garantida, antes de serem disponibilizados em quaisquer outras plataformas.
A reação da Netflix foi tirar todos os filmes com sua chancela que brigavam por uma vaga na competição ou nas seleções fora de competição. Ted Sarandos, principal executivo de conteúdo da plataforma, ironizou a medida e disse que seria interessante ver como o festival reagiria às suas equipes de compra no mercado de filmes, já que muitos dos longas exibidos não têm distribuição garantida.
 

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