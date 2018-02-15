POLÊMICA

Netflix não vai mudar 2ª temporada de '13 Reasons Why' após denúncias de assédio

Autor da obra que inspirou a série é acusado de assédio
Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 16:05

Série '13 Reasons Why' foi sucesso no ano passado e terá segunda temporada Crédito: Divulgação / Netflix
A já planejada segunda temporada de "13 Reasons Why", série da Netflix, não será afetada pelas recentes alegações de assédio sexual contra o autor Jay Asher. A Netflix divulgou comunicado na terça-feira, 13, dizendo que Asher não está envolvido na nova temporada, agendada para sair este ano. O serviço de streaming acrescentou que a série "não será impactada".
O best-seller de Asher, de 2007, sobre uma adolescente suicida é a base da popular série. Na segunda-feira, 12, a Associação de Escritores de Livros Infantis e Ilustradores disse que Asher foi expulso da organização por reclamações de assédio. A Federação de Escritores de Oklahoma já havia cancelado um evento com o autor em maio.
Jay Asher é autor de '13 reasons why' Crédito: Reprodução / Netflix
Asher disse que escolheu deixar a associação e que foi ele a vítima de um assédio. Em um e-mail, ele reconheceu ter envolvimentos "consentidos com adultos".
"Estou envergonhado de mim mesmo e da dor que nossas ações causam em nossas famílias", escreveu. "Durante a última década de assédios relacionados a esses envolvimentos, eu nunca retaliei. Vou seguir deixando meus acusadores na condição anônima para poupá-los de ainda mais sofrimento", finalizou. Fonte: Associated Press

